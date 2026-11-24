El teatro de Durazno es fiel a la historia del lugar, y el Pequeño Teatro hace honor al arte y a aquel espíritu fundacional que sigue vivo y en permanente movimiento. Dos de sus producciones vuelven a dar cuenta de ello: «Nelly», nominada a los Premios Florencio, y «Última noche con Lady», que acaba de presentarse en Montevideo.

La próxima semana se conocerán los Premios Florencio que la Asociación de Críticos Teatrales adjudica anualmente para reconocer la labor del teatro nacional, que no solo reside en Montevideo, sino que también vive en el interior.

Una obra puesta en escena con actrices, actores y técnicos locales se encuentra nominada a uno de estos premios. Se trata de «Nelly», de Leonardo Martínez Russo, estrenada el pasado año y representada el 13 de marzo de 2026 en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre, en la sala Héctor Tosar.

Nelly: una vida en clave de teatro

La obra, ya conocida por los duraznenses, recorre, mediante la dramaturgia de Martínez, la trayectoria vital de la actriz, directora teatral y política nacida en Durazno, Nelly Goitiño.

Goitiño nació el 17 de enero de 1925 en una familia numerosa, de padre farmacéutico y madre maestra. A los 17 años se recibió de maestra en Durazno y fue directora y maestra rural de la escuela Tala del Mariscala.

Fue maestra de piano, tras estudiar con Aída Lombardi, y se graduó en la Universidad de la República como doctora en Derecho y Ciencias Sociales.

Fue, por sobre todo, una mujer de teatro. Desde 1955, cuando contaba con 30 años, dedicó su vida al teatro, primero como actriz y, desde 1982, como directora teatral. Su debut como directora fue con «Severa vigilancia», de Jean Genet, en el Teatro de la Candela.

«La obra es un friso donde se van sucediendo diferentes etapas de la existencia de este personaje que además de contribuir a formar parte de la historia de la escena nacional, fue maestra en su juventud, abogada y una mujer comprometida con la política.

Desde una invocación a Nelly con la que se abre la obra, el espíritu del personaje se va instalando en diferentes actrices que corporizan de manera muy fresca y vívida, las distintas Nelly que desde su solar natal se van proyectando en otros ámbitos donde el más destacable será, sin lugar a dudas, aquel donde el teatro la convoca por vez primera y donde se quedará para ofrecer actuaciones memorables en diferentes papeles.

Hay un juego primero que desencadena la aparición de esa joven maestra expuesta a su primera experiencia docente en el medio rural donde contrasta su imagen pueblerina con los hombres, mujeres, y en especial los niños.

Un personaje, la Celestina, sirve como de bisagra articulando las transiciones de Nelly mientras el reloj del tiempo va corriendo los años entre su Durazno natal y su primera llegada como estudiante de abogacía a la capital».

(Carlos Fariello, «Nelly: la vida en clave de teatro», El Acontecer, agosto de 2025).

La obra fue muy bien recibida por el público y la crítica en la capital, y estar en carrera para tan importante premio es una muestra del reconocimiento a la institución por su trabajo —honesto, persistente y profesional—, siempre apostando a la difusión de nuestra identidad cultural.

Última noche con Lady

La otra obra que merece destaque es «Última noche con Lady», con texto de la duraznense Lucía Trentini y dirección de Giancarlo Trentini.

Estrenada este año por el elenco del Pequeño Teatro, realizó el pasado fin de semana dos funciones en la Sala Camacuá, de AEBU, en Montevideo.

La obra aborda la ausencia histórica de las mujeres en los espacios de poder, cruzando realidad y ficción con temas vigentes. Está a cargo de ocho actrices que encarnan a varias «Lady», en alusión a la Lady Macbeth de Shakespeare.

Combina ficción y realidad, con elementos del pasado conectados al presente, pasando de un cuadro familiar a escenas corales, de tango o de aquelarre.

Como la mayoría del elenco de «Nelly» también está integrado por mujeres, de ahí el título: muchas mujeres y mucho teatro.