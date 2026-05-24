Pequeño Teatro estrena «Exceso de Testosterona», una sátira política con humor negro

El grupo local Pequeño Teatro estrenará una nueva obra original: «Breve apología del caos por exceso de testosterona en las calles de Manhattan» (Trilogía de la Revolución. Vol. III), del dramaturgo Santiago Sanguinetti.

Se presenta como una sátira política delirante que utiliza el humor negro para cuestionar las fantasías revolucionarias y la violencia como acción política en la democracia.

En ella, cuatro uruguayos viajan a Manhattan con el objetivo de alterar una investigación genética sobre gorilas para generar un virus que aumente la testosterona humana, provocando agresividad extrema, en busca de colapsar el capitalismo y construir una sociedad ideal.

El elenco y el equipo

Con dirección de Francisca Medina y producción general del Pequeño Teatro de Durazno, cuenta con las actuaciones de Victoria Duarte, Pablo Rivoir, Leandro González y Walter Fumero.

La escenografía es responsabilidad de Walter Fumero, el diseño de iluminación está a cargo de Leandro González, y la operación de iluminación y sonido corre por cuenta de Matías Carrizo, Agustín de la Torre y Elman Ernst. Se cuenta con la colaboración de Laura Morales y María Rosa Viñoly, y el diseño gráfico es de Cristina Fumero.

Un proyecto con tiempo

La directora Francisca Medina relató los pormenores del proyecto. La obra de Sanguinetti «no es un capricho nuevo, es un reencuentro».

«Veníamos de presentar ‘La loca del Bequeló’ en el Festival de Diamante, en Entre Ríos, Argentina. Entre kilómetros y charlas, un compañero soltó la frase: ‘Estaría bueno retomar Testosterona’. Ese fue el momento. Allí mismo se empezó a rearmar el elenco, a releer el texto y a contactar al autor. Santiago Sanguinetti, siempre a las órdenes de la red, autorizó los derechos y desde fines de febrero de este año, los motores volvieron a encenderse. A mí me gusta mucho Santiago porque es un teatro joven, por su ritmo, por su verborragia de texto… es difícil», narró Medina a la Asociación de Teatros del Interior (ATI).

Fechas y entradas

El estreno tendrá lugar en la Sala Rosina Sosa el sábado 30 de mayo, con escenografía ya implantada en el lugar.

Calendario de funciones:

Mayo: 30 (sábado) y 31 (domingo).

30 (sábado) y 31 (domingo). Junio: 5, 6, 12, 13, 14, 18, 19 y 20.

Horarios: jueves, viernes y sábados a las 20 horas; domingos desde las 19 horas.

Entradas generales: $300. Los socios del grupo ingresan en forma gratuita.

La obra no es apta para menores de 16 años.