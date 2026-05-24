🌤 14° 💊 San Pedro 📩 Enviar noticia
Close Menu
Archivo
mayo 2026
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
domingo 24 de mayo de 2026

Pequeño Teatro estrena «Exceso de Testosterona», una sátira política con humor negro

Con dirección de Francisca Medina, se presenta desde el 30 de mayo en la Sala Rosina Sosa. Entradas a $300, no apta para menores de 16 años.
Por Lectura: 2 minutos
Pequeño Teatro estrena "Exceso de Testosterona", una sátira política con humor negro
Con dirección de Francisca Medina, la obra de Santiago Sanguinetti se presenta los fines de semana desde el 30 de mayo. Entradas a $300, no apta para menores de 16.

El grupo local Pequeño Teatro estrenará una nueva obra original: «Breve apología del caos por exceso de testosterona en las calles de Manhattan» (Trilogía de la Revolución. Vol. III), del dramaturgo Santiago Sanguinetti.

Se presenta como una sátira política delirante que utiliza el humor negro para cuestionar las fantasías revolucionarias y la violencia como acción política en la democracia.

En ella, cuatro uruguayos viajan a Manhattan con el objetivo de alterar una investigación genética sobre gorilas para generar un virus que aumente la testosterona humana, provocando agresividad extrema, en busca de colapsar el capitalismo y construir una sociedad ideal.

El elenco y el equipo

Con dirección de Francisca Medina y producción general del Pequeño Teatro de Durazno, cuenta con las actuaciones de Victoria Duarte, Pablo Rivoir, Leandro González y Walter Fumero.

📌 También te puede interesar

Niños de escuelas rurales de Durazno fueron al Sodre a ver «El Corsario»«El Príncipe de Atakama»: Fernando Henig presenta su nuevo libro en la Plaza de Deportes Nº 1

La escenografía es responsabilidad de Walter Fumero, el diseño de iluminación está a cargo de Leandro González, y la operación de iluminación y sonido corre por cuenta de Matías Carrizo, Agustín de la Torre y Elman Ernst. Se cuenta con la colaboración de Laura Morales y María Rosa Viñoly, y el diseño gráfico es de Cristina Fumero.

Un proyecto con tiempo

La directora Francisca Medina relató los pormenores del proyecto. La obra de Sanguinetti «no es un capricho nuevo, es un reencuentro».

«Veníamos de presentar ‘La loca del Bequeló’ en el Festival de Diamante, en Entre Ríos, Argentina. Entre kilómetros y charlas, un compañero soltó la frase: ‘Estaría bueno retomar Testosterona’. Ese fue el momento. Allí mismo se empezó a rearmar el elenco, a releer el texto y a contactar al autor. Santiago Sanguinetti, siempre a las órdenes de la red, autorizó los derechos y desde fines de febrero de este año, los motores volvieron a encenderse. A mí me gusta mucho Santiago porque es un teatro joven, por su ritmo, por su verborragia de texto… es difícil», narró Medina a la Asociación de Teatros del Interior (ATI).

Fechas y entradas

El estreno tendrá lugar en la Sala Rosina Sosa el sábado 30 de mayo, con escenografía ya implantada en el lugar.

Calendario de funciones:

  • Mayo: 30 (sábado) y 31 (domingo).
  • Junio: 5, 6, 12, 13, 14, 18, 19 y 20.

Horarios: jueves, viernes y sábados a las 20 horas; domingos desde las 19 horas.

Entradas generales: $300. Los socios del grupo ingresan en forma gratuita.

La obra no es apta para menores de 16 años.

EL CLIMA EN DURAZNO
Cubierto 14°C Cubierto
Ver pronóstico completo Ver más →
Suscribirse
Notify of

0 Comments
Respuestas
Ver todos los comentarios

📰 Seguí leyendo

CulturaNiños de escuelas rurales de Durazno fueron al Sodre a ver «El Corsario»Cultura«El Príncipe de Atakama»: Fernando Henig presenta su nuevo libro en la Plaza de Deportes Nº 1CulturaLeonardo Muraña debuta en el cine con la película uruguaya El Milagro del SurubíCulturaHernán Piquín baila Soda Stereo este viernes en el Teatro Español de Durazno
Lo más leído de la semana
Ranking según lecturas reales de los últimos 7 días
#1
Meningitis: cuándo consultar al médico y qué síntomas no hay que ignorar
Meningitis: cuándo consultar al médico y qué síntomas no hay que ignorar
#2
«Va a vivir en un lugar donde nunca le sacará el agua»: la historia de Leandro y su nueva casa
«Va a vivir en un lugar donde nunca le sacará el agua»: la historia de Leandro y su…
#3
Abogado Straneo trabaja en búsqueda de justicia para la Familia Russo – Pacheco: el investigado manejaba con una notoria disminución visual
Abogado Straneo trabaja en búsqueda de justicia para la Familia Russo – Pacheco: el investigado manejaba con una…
#4
Rancho Cero llegó al Moroni: Cireneos construye una vivienda para un niño en tratamiento oncológico
Rancho Cero llegó al Moroni: Cireneos construye una vivienda para un niño en tratamiento oncológico
#5
Algorta confirmó el flechado del este: quizás no en julio, pero «es un hecho»
Algorta confirmó el flechado del este: quizás no en julio, pero «es un hecho»

Periodista de El Acontecer, medio de comunicación de Durazno con más de 40 años de historia. Se especializa en coberturas de sociedad y cultura, documentando los hechos y protagonistas que dan forma a la comunidad duraznense. Con más de 20 años en el periodismo local, integra el equipo editorial que informa a Durazno y la región desde elacontecer.com.uy.

Suscribirse
Notify of

0 Comments
Respuestas
Ver todos los comentarios
0
Nos gustaría su opinión, por favor comentex