Pequeño Teatro de Durazno: comedias de Montevideo y cine gratuito en abril

El Pequeño Teatro de Durazno (Wilson Ferreira Aldunate 802 esquina Rivera) presenta su agenda para abril con dos espectáculos traídos desde Montevideo y la edición mensual del Pequeño Cine de Durazno, con entrada libre.

Viernes 17 — 21:00 hs. | «Matrimonio en escabeche»

Una comedia que mezcla amor, cocina y convivencia al límite. Un matrimonio de chefs enfrenta el desafío de trabajar en el mismo restaurante: entre cuchillos afilados, recetas imposibles y egos bien condimentados, el humor es el plato principal de una historia tan intensa como reconocible.

Elenco: Hugo Giachino y Carmen Morán. Dirección: Iván Delmónaco.

Entradas: $500 anticipadas / $600 en boletería el día de la función / $400 socios del Pequeño Teatro.

Sábado 18 — 21:00 hs. | «El abrazo de la mantis orquídea»

Después de años de terapia con un método innovador, Luz y su terapeuta llegan a una conclusión: a algunas criaturas es mejor mantenerlas lejos. Hoy es el último día de sesión, y una verdad incómoda emerge: la única forma de alejarse de ellas es mirándolas de frente. Una propuesta más íntima y de mayor densidad dramática.

Elenco: Agustina Modernel Barbat y Ana Fernández Ferrín. Dramaturgia: Julieta Núñez Tomas. Dirección: Sebastián Calderón Henry.

Entradas: $500 generales / $400 socios del Pequeño Teatro.

Las entradas para ambas funciones se adquieren en La Buhardilla (18 de Julio frente a Plaza Sarandí) o en boletería de la sala.

Jueves 30 — 20:00 hs. | Pequeño Cine de Durazno

El Pequeño Teatro, en conjunto con la Usina Cultural (MEC) de Durazno, presenta la edición mensual del Pequeño Cine de Durazno. La película será elegida por el público y se anunciará en los próximos días. Entrada libre y gratuita en boletería de la sala.