El Parque de la Hispanidad fue nombrado oficialmente Dr. Raúl Iturria Igarzabal

El reconocimiento se concretó en un emotivo acto previo al inicio del Festival de Folclore, con fuerte respaldo institucional y un mensaje de gratitud colectiva hacia una figura clave de la historia duraznense.

En la tarde de este viernes 6 de febrero se realizó el acto oficial de designación del Parque de la Hispanidad con el nombre de Raúl Iturria Igarzabal, minutos antes del inicio de la actividad oficial del 52.º Festival Nacional e Internacional de Folclore de Durazno.

La ceremonia reunió a autoridades departamentales, referentes institucionales y público en general, en una instancia marcada por la emoción, el reconocimiento y la memoria colectiva.

Autoridades y afectos presentes

Del homenaje participaron el intendente departamental, Felipe Algorta, el exintendente Carmelo Vidalín, el propio homenajeado, junto a familiares, amigos y vecinos.

El acto incluyó palabras alusivas al significado del reconocimiento y culminó con el descubrimiento de la nomenclatura que identifica oficialmente al espacio público, uno de los principales pulmones verdes de la ciudad.

Una iniciativa nacida desde la comunidad

El impulsor de la propuesta, Julio Díaz López, recordó el camino recorrido para concretar la designación, que contó con el respaldo unánime de la Junta Departamental de Durazno y del Ejecutivo departamental.

“Tomamos una semilla y la depositamos en la tierra; hoy ha germinado y permite que este parque lleve, en justo reconocimiento, el nombre del doctor Raúl Iturria Igarzabal”, expresó, en un mensaje que sintetizó el espíritu del homenaje.

Visión y transformación del espacio

En su intervención, Carmelo Vidalín destacó las cualidades humanas y la impronta de gestión del homenajeado. Señaló que fue su maestro y lo definió como “el primer intendente del interior del departamento”, resaltando además la transformación del predio.

Recordó que allí funcionaban antiguamente dependencias municipales y que era un terreno baldío, subrayando que el parque actual es resultado de una visión de largo plazo y de decisiones que marcaron un antes y un después en la ciudad.

Identidad, cultura y futuro

El intendente Felipe Algorta remarcó el valor simbólico del momento y la trascendencia del reconocimiento para Durazno. Destacó la figura de Iturria como referente de empuje, visión y compromiso con el desarrollo del departamento.

Vinculó además el homenaje con el inicio del Festival de Folclore, al señalar que Raúl Iturria es sinónimo de cultura y de lo identitario, y que no fue casual que la designación se realizara en una jornada tan significativa para la ciudad.

Palabras de agradecimiento

Visiblemente emocionado, Raúl Iturria Igarzabal agradeció el reconocimiento y compartió un mensaje de profundo contenido humano.

“Me encuentro con amigas y amigos, con hijos de viejos amigos que ya no están. Es como un reverdecer de los tiempos de trabajo y de reuniones. Gracias a todos”, expresó.

El acto dejó una imagen de fuerte carga emocional y sentido colectivo, sellando un momento histórico en el que el espacio público, la memoria y la identidad duraznense quedaron unidos en un homenaje que perdurará en el tiempo.

Seguí informado con El Acontecer La actualidad de Durazno, todos los días. Seguir en Facebook Compartir esta nota

PUBLICIDAD