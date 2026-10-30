La Orquesta Sinfónica de Durazno y la Banda de la Fuerza Aérea darán un concierto a beneficio de Santa Bernardina

La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Durazno y la Banda de Músicos de la Fuerza Aérea Uruguaya compartirán escenario el domingo 8 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Teatro Español. El concierto, organizado por el Centro Social y Deportivo Santa Bernardina, tendrá carácter solidario: los bonos colaboración cuestan $ 400 y la recaudación será destinada a beneficio del club.

La propuesta reunirá a dos agrupaciones de características diferentes: una integrada por niños y jóvenes músicos duraznenses y otra con más de seis décadas de trayectoria en ceremonias oficiales, actividades culturales y presentaciones musicales dentro y fuera del país.

El espectáculo estará dirigido a públicos de todas las edades y permitirá apreciar el trabajo de formación musical que se desarrolla en Durazno junto a la experiencia de los intérpretes de la Fuerza Aérea.

Bonos colaboración a $ 400

Los bonos para asistir al concierto tienen un valor de $ 400 y se encuentran disponibles en Papelería Los Girasoles.

Según la información difundida por la organización, también podrán adquirirse el domingo 8 de noviembre, desde las 19:00 horas, en la sede del Centro Social y Deportivo Santa Bernardina, ubicada en Morquio y San Martín.

La totalidad de lo recaudado será destinada a beneficio de la institución deportiva, que impulsa esta actividad cultural y solidaria.

Los jóvenes músicos de Durazno compartirán escenario con profesionales

La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Durazno desarrolla una labor de formación musical que brinda a niños y adolescentes la posibilidad de aprender, ensayar y presentarse ante el público.

Su participación en este concierto representará una nueva oportunidad de compartir experiencias con músicos profesionales y mostrar el trabajo realizado por sus integrantes.

La orquesta ha participado en diferentes actividades culturales del departamento. En mayo de 2025, por ejemplo, Durazno fue sede de un encuentro de núcleos de la Orquesta Infantil y Juvenil, una instancia que reunió a jóvenes intérpretes y puso de manifiesto el alcance de este proyecto de formación artística.

Una banda fundada en 1962 que lleva el nombre de Walter Miños

La Banda de Músicos de la Fuerza Aérea Uruguaya fue fundada el 17 de marzo de 1962, bajo la dirección del entonces capitán y maestro de banda Walter Miños.

La agrupación comenzó con veinte integrantes y desarrolló una trayectoria vinculada tanto a las ceremonias institucionales como a las presentaciones musicales destinadas al público.

Con el paso de los años incorporó nuevos instrumentos y amplió su repertorio. Según los antecedentes de la propia Fuerza Aérea, llegó a contar con cuarenta músicos profesionales y fue pionera entre las bandas militares uruguayas en la incorporación de instrumentos electrónicos a sus conciertos.

El 1.º de julio de 2003, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, recibió oficialmente el nombre de «Coronel de Reserva don Walter Miños», en homenaje a su fundador.

La banda ha participado en actividades culturales y protocolares en diferentes puntos del país, además de obtener reconocimientos por su trayectoria artística.

Su presencia en Durazno permitirá compartir esa experiencia con los integrantes de la orquesta local y ofrecer al público un concierto que combina formación juvenil, música profesional y colaboración comunitaria.

La cita será el domingo 8 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Español, con una propuesta que tendrá como beneficiario al Club Santa Bernardina.