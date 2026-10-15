Miguel Casalás lleva el humor y la historia de Durazno a las calles con doce ilustraciones

En la tarde del lunes pasado se inauguró una singular intervención artística utilizando uno de los tótems comunicacionales que están en algunas de las cuadras del centro de la ciudad. En este caso, en el que se ubica frente al Museo “Casa de Rivera”.

Su autor, el dibujante Miguel Casalás y el tema de la misma ponerle humor a algunos hechos y personajes que tienen relación con lo duraznense.

Doce ilustraciones humorísticas que bajo el título de “Doce sonrisas por el 12 de octubre” irán recorriendo, por así decirlo, los otros tótems que hay dispuestos en el centro.

Para conocer mejor y al detalle cómo surgió esta idea y cómo se hizo realidad El Acontecer conversó con su autor quien además es el Coordinador de Cultura en la actual administración de gobierno de Durazno.

Miguel Casalás pertenece a una generación de dibujantes humorísticos que tuvieron su protagonismo en diversas publicaciones de principios de los años 80, entre ellas la revista Guambia y otras. Hoy es dibujante en el matutino capitalino El País, pero también en su llegada a Durazno, en 2007 y por algunos años fue parte del staff de este medio.

¿Cómo llegaste a esta propuesta que sintetiza hechos de la historia nuestra y de lo cotidiano con el humor?

“El pasado año pensé hacer una exposición en el marco de los festejos de Durazno, en aquel entonces era el primer año de este nuevo gobierno, y elaboré una serie de dibujos sobre cosas que han pasado en Durazno y algunos vinculados con lo histórico.

Como ya había realizado varias muestras en el museo se me ocurrió hacer algo a lo cual la gente accediera pero sin tener que entrar y surgió esto de la utilización de los tótems comunicacionales que muestran imágenes digitales con información de cuestiones que tienen que ver con el gobierno.

Estos dispositivos nos sirven para mostrar otras cosas como imágenes, dibujos, fotografías, videos, etc, y pensé que sería una buena forma de acercarnos a la gente pero de esta novedosa manera y a través del humor porque yo soy humorista”.

¿Los artistas podrían apropiarse entonces de estos espacios para difundir sus creaciones?

“Claro, y es interesante utilizarlos porque Durazno tiene pocas salas de exposiciones al servicio de los artistas. La más transitada es la del Museo “Casa de Rivera”. Este es un espacio que está en la vía pública, y utilizarlo además con la intención de sorprender al público, al transeúnte.

El año pasado no se pudieron utilizar por problemas técnicos y en este año luego de coordinar se dio en este momento coincidiendo con los festejos de los 205 años de Durazno.”

La muestra lleva como título “Doce sonrisas por el 12 de octubre” y la jornada del lunes a la tarde vino bien para lanzar esta propuesta en público.

“Vino como anillo al dedo. Con toda esa representación con personajes históricos que se hizo en la Plaza Independencia el humor tuvo un lugar para mostrar desde ese lado hechos y situaciones que tienen que ver, muchas de ellas, con la historia.

Lo iniciamos con el tótem que está frente a Casa de Rivera y mostramos los dibujos humorísticos que integran este trabajo.”

¿Cómo está integrada la propuesta?

“Doce dibujos la integran en gran formato y en colores con texto que yo elabore y que el público puede leer al tiempo que ve el chiste digamos explicitado en forma gráfica. Como están realizados en formato grande y la mayor superficie es ocupada por la ilustración quede bien visible y seguro va a causar sorpresa a más de uno. Justamente se trata de eso, de sorprender al público porque creo que hemos ido perdiendo esa capacidad de sorprender en muchos órdenes de la vida, y en el arte también. Poner una nota de humor. A veces uno viene caminando y se topa con eso, mira uno o dos, o disfruta de todo el contenido. La sorpresa te hizo hacer un alto y sacar un poco la cabeza de dónde la tenías puesta. Y eso también es importante”.

La muestra se podrá ver en el correr de los días en todos los tótems que hay por las calles Manuel Oribe y 18 de Julio. Una propuesta singular y original para poner un toque de humor en la ciudad de la mano de ese conocido creador.

Esta propuesta cuenta con los auspicios del Gobierno de Durazno.