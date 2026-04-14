Matías Valdez lanzó «Sarandí del Yí», su nuevo sencillo sobre el interior

Matías Valdez, una de las voces más reconocidas de la nueva música tropical uruguaya, presenta su nuevo sencillo «Sarandí del Yí», una canción que conecta directamente con el territorio, la memoria y la identidad del interior del país.

En este lanzamiento, Valdez se aleja momentáneamente del eje romántico que caracteriza gran parte de su obra para sumergirse en una narrativa más introspectiva. Desde el sello productor definen el tema como «una postal sonora que remite al interior, a los vínculos y a esas historias que marcan para siempre». Musicalmente mantiene la esencia tropical del artista, pero con una sensibilidad más nostálgica y evocadora que muestra una faceta más íntima dentro de su evolución artística.

«Sarandí del Yí» ya está disponible en Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Soundcloud y Tidal, bajo distribución de Montevideo Music Group.

Un hombre de tierra adentro

Matías Valdéz Sastre nació el 29 de abril de 1995 en Mendoza, al sur del departamento de Florida. Su trayectoria antes de la música incluye trabajos como camionero, empleado en un tambo y maquinista durante la construcción del Ferrocarril Central, experiencias que nutren la autenticidad de una propuesta artística arraigada en el interior uruguayo.

En febrero de 2021 lanzó su carrera solista tras firmar con Montevideo Music Group y 360 Management, presentando «Nace un borracho» y «No quiero ser tu amigo». El salto definitivo llegó con «Latidos», que lo posicionó entre los artistas más escuchados de Uruguay en Spotify y le valió el Premio Graffiti 2022 en las categorías Artista del Año y Tema del Año.

Desde entonces no ha parado: más de 30 sencillos, colaboraciones y recitales en la región, y en 2024 el álbum «Cierra los ojos y siente». «Sarandí del Yí» llega como un nuevo paso en esa consolidación, apostando a una identidad propia que trasciende el género.