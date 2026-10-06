La Marcha de la Victoria de Sarandí volverá a unir Sarandí Grande y Durazno

La Marcha de la Victoria de Sarandí tendrá su segunda edición los días sábado 10 y domingo 11 de octubre, con una nueva cabalgata que unirá la zona de Sarandí Grande con Durazno y tendrá como punto de llegada el Parque de la Hispanidad.

La propuesta surgió en 2025, en el marco del bicentenario de la Batalla de Sarandí, con el objetivo de recordar uno de los episodios decisivos del proceso de independencia y, al mismo tiempo, recuperar el papel que tuvo la entonces Villa San Pedro del Durazno en aquellos acontecimientos.

Representantes de distintas aparcerías de Durazno vienen trabajando junto al coordinador de Cultura, Miguel Casalás, en la organización de las dos jornadas.

La intención es darle continuidad a una experiencia que comenzó como conmemoración histórica y que sus organizadores buscan consolidar dentro del calendario tradicional y cultural.

Una marcha que nació en el bicentenario

La primera edición se desarrolló los días 11 y 12 de octubre de 2025.

La cabalgata partió desde el lugar donde se encuentra el obelisco que recuerda la Batalla de Sarandí y culminó en la ciudad de Durazno, con participación de integrantes de aparcerías de la región.

La iniciativa se apoyó también en un trabajo del historiador Oscar Padrón Favre, quien planteó la importancia de recuperar el vínculo entre el campo de batalla y Durazno.

“La posibilidad de realizar una cabalgata que una el campo de batalla del Sarandí con la actual ciudad de Durazno podría ser un instrumento idóneo que permita poner en valor para la sociedad duraznense y todo el Uruguay la relevancia que tuvo la Villa del Durazno en la forja de nuestra definitiva independencia”, señaló Padrón Favre.

El propósito es que la marcha no se limite a una evocación de época, sino que permita acercar al público una parte de la historia que, según el investigador, todavía no está suficientemente incorporada al conocimiento general.

Durazno estaba en el centro de la disputa

Cuando se libró la Batalla de Sarandí, el 12 de octubre de 1825, la actual ciudad de Sarandí Grande todavía no existía.

Fue fundada varias décadas después, en 1874.

En aquel momento, la Villa San Pedro del Durazno constituía uno de los principales centros políticos y militares vinculados a la revolución.

Padrón Favre recuerda que, aunque durante buena parte del siglo XX las conmemoraciones de la batalla quedaron especialmente asociadas a Sarandí Grande por su proximidad geográfica al campo de combate, Durazno tuvo una vinculación directa con los acontecimientos.

“La población más cercana y la que estuvo directamente vinculada a ella por múltiples aspectos fue la villa de San Pedro del Durazno”, señaló.

Según su investigación, las fuerzas brasileñas consideraban a Durazno un punto estratégico porque allí funcionaban oficinas del Gobierno y se encontraba uno de los principales centros militares de la revolución.

En la Villa estaban concentradas fuerzas de Infantería, el Parque y la Artillería, además de varios centenares de prisioneros brasileños.

El temor a un ataque sobre la Villa

Los movimientos militares previos a la batalla muestran que Durazno se encontraba directamente amenazado.

El 3 de octubre de 1825, el comandante de Durazno, Felipe Duarte, solicitó a Juan Antonio Lavalleja el envío de un piquete de Caballería para reforzar la defensa.

La preocupación era concreta: las noticias indicaban que las fuerzas brasileñas podían dirigirse hacia la Villa.

En la víspera de la batalla, Duarte volvió a informar sobre las medidas adoptadas para defender Durazno ante la posibilidad de un ataque.

Según la reconstrucción realizada por Padrón Favre, el enfrentamiento en Sarandí terminó produciéndose precisamente cuando las fuerzas brasileñas intentaban aprovechar la aparente separación entre los contingentes patriotas y avanzar sobre ese centro estratégico.

El triunfo llegó primero a Durazno

La Batalla de Sarandí se desarrolló durante la mañana del 12 de octubre y contó con participación de fuerzas integradas por vecinos de la Villa y del departamento de Durazno, entre ellas las Milicias de Durazno y el Regimiento de Dragones de la Unión.

La población siguió aquellas horas con particular incertidumbre, porque el resultado del enfrentamiento tenía consecuencias directas sobre la propia Villa.

Durazno fue además una de las primeras poblaciones en recibir la noticia de la victoria.

El comandante Felipe Duarte dejó testimonio del clima generado por el triunfo: “Nosotros estamos haciendo méritos para que nos lleven al hospital de locos, pues maldito el juicio que tenemos, porque la importancia del suceso no es para menos”.

Mientras Fructuoso Rivera y otros jefes continuaron la persecución de las fuerzas brasileñas, Lavalleja se dirigió hacia Durazno junto a sus tropas.

Desde allí estableció su “Cuartel General en el Durazno” y redactó el 13 de octubre su segundo parte sobre la batalla.

Heridos, fallecidos y el parte de la batalla

La vinculación de Durazno con el episodio continuó luego del enfrentamiento.

De acuerdo con el trabajo histórico citado, heridos de la batalla fueron trasladados a la Villa para recibir atención, mientras que fallecidos fueron sepultados en el camposanto de la iglesia.

De esta manera, Durazno quedó directamente relacionado no solo con los movimientos militares previos al combate, sino también con las consecuencias inmediatas de la victoria patriota.

La Marcha de la Victoria de Sarandí busca recuperar justamente esa dimensión histórica.

A la evocación se suma además un componente cultural y turístico, con la participación de aparcerías, caballos y tradiciones criollas en una actividad que, luego de su primera edición, procura afirmarse como una nueva cita anual.