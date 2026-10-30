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viernes 30 de octubre de 2026

La Marcha de los Bombos recorrerá Durazno este sábado con música, candombe y actividades gratuitas

Por Lectura: 2 minutos
Actividad cultural en Bombos, candombe y folclore tomarán las calles de Durazno este sábado con actividades gratuitas

Durazno celebrará este sábado 31 de octubre el tercer Encuentro Internacional de Bombos y Tambores, con una marcha por las calles de la ciudad, espectáculos de folclore y candombe y la participación de artistas uruguayos y argentinos. La propuesta comenzará a las 16:30 horas en Plaza Sarandí, continuará con actuaciones en el Parque Bicentenario y se extenderá hasta el domingo 1.º de noviembre. Todas las actividades serán gratuitas.

La jornada comenzará con la tradicional Marcha de los Bombos, que recorrerá el trayecto desde Plaza Sarandí hasta el Monumento a las Primeras Llamadas del Interior del País, ubicado en el Parque Bicentenario.

A partir de las 18:30 horas, el escenario Dr. Alberto Beguiristain recibirá una peña folclórica y de candombe, con una programación que combinará música, danza y diferentes expresiones de la cultura popular.

Artistas de Durazno, Montevideo y Buenos Aires

Álvaro Odella, integrante de la organización, destacó que esta tercera edición contará con artistas locales, nacionales e internacionales, especialmente invitados de Argentina.

La programación anunciada incluye al Ballet Inclusivo Renacer, Diego Cedrés «El Curao», Mula Coolman, Matías Almada, Luciano Rosas, Joventonada, Mario Maeso y Diego Pérez, y la comparsa Rabia Candombera.

También participarán La Lubola Banda, de Montevideo, y los artistas argentinos Santi y Maku Villalva, Escabeche e Inefable Clamor, procedentes de Buenos Aires.

El encuentro incorporará además una feria de emprendedores de Redex Uruguay, con espacios para la exposición y comercialización de productos.

Las actividades continuarán el domingo

La programación se extenderá al domingo 1.º de noviembre en el Camping 33 Orientales, donde volverán a reunirse expresiones del candombe, los bombos y las danzas tradicionales.

La tercera edición dará continuidad a una iniciativa que busca generar espacios de encuentro entre artistas, agrupaciones y público de diferentes procedencias, con especial protagonismo de las tradiciones populares.

En noviembre del año pasado, Durazno había anunciado la segunda edición del Encuentro de Bombos y Tambores, consolidando una propuesta que vuelve a reunir música y participación comunitaria.

Todas las actividades serán abiertas al público y con entrada gratuita.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy