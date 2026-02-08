Luis González, duraznense campeón de las Llamadas 2026 con Cuareim 1080

El repiquero duraznense integró la comparsa ganadora del Desfile de Llamadas de Montevideo, que se consagró por segundo año consecutivo con el espectáculo Alma, una puesta de fuerte raíz ancestral.

Una consagración que también es duraznense

El Desfile de Llamadas 2026 llegó a su fin el sábado por la noche en los barrios Sur y Palermo de Montevideo, consagrando nuevamente a Cuareim 1080 como campeona absoluta. Entre sus filas, el triunfo tuvo un sello duraznense: el repiquero Luis González fue parte de la comparsa ganadora.

El certamen reunió a 44 comparsas de negros y lubolos, en uno de los eventos culturales más convocantes del país. Con 2.606 puntos, Cuareim 1080 volvió a quedarse con el primer lugar, repitiendo el logro alcanzado en el carnaval de 2025.

Un podio apretado y de alto nivel

La victoria se definió por un margen estrecho. Valores escoltó a la campeona con 2.570 puntos, mientras que Yambo Kenia completó el podio con 2.506. La paridad reflejó el alto nivel artístico del desfile y la exigencia del jurado en cada uno de los rubros evaluados.

En ese contexto competitivo, la presencia de un duraznense en la cuerda de tambores de la comparsa ganadora adquiere un valor simbólico especial para el candombe del interior.

Alma, el espectáculo que marcó el carnaval

La propuesta presentada por Cuareim 1080 llevó por nombre Alma y fue definida por la propia comparsa como un viaje espiritual y colectivo, narrado a través del candombe como lenguaje ancestral.

“El espectáculo integra los cuatro elementos de la naturaleza —aire, fuego, agua y tierra— como energías vivas que habitan el cuerpo, la historia y la identidad”, explicó la comparsa en su presentación.

Cada elemento se expresó mediante la música, la danza, el color y los personajes tradicionales, logrando una puesta coherente y potente que fue clave en la evaluación global del jurado.

El rol de Luis González en la cuerda

Cuareim 1080, comparsa históricamente vinculada a la figura de “Cachila” Silva, contó en su cuerda de tambores con el aporte de Luis González, abogado de profesión y repiquero formado en el candombe desde hace años.

Ubicado en un rol central dentro de la cuerda, González formó parte de un conjunto que fue especialmente destacado por su solidez rítmica y su capacidad de sostener el pulso del desfile a lo largo de todo el recorrido por la calle Isla de Flores.

El fuego como identidad visual

Uno de los aspectos más llamativos del carnaval 2026 fue el maquillaje de la cuerda de tambores de Cuareim 1080. Cada integrante lució en su rostro un “encendido” simbólico, representando el fuego como elemento vital y energía presente en cada marchante.

La imagen reforzó el concepto del espectáculo y aportó una fuerte identidad visual que acompañó el despliegue musical y coreográfico de la comparsa durante todo el desfile.

¿Cuareim 1080 en Durazno?

Según pudo saber El Acontecer, existe una alta probabilidad de que Cuareim 1080 llegue a Durazno en las próximas semanas. La comparsa campeona de las Llamadas 2025 y 2026 podría presentarse como invitada especial en una nueva edición de las Primeras Llamadas del Interior, prevista para el mes de febrero.

De concretarse, sería una oportunidad histórica para que el público duraznense disfrute en su ciudad del espectáculo que hoy marca el pulso del candombe montevideano, con el orgullo añadido de contar entre sus protagonistas a un representante local.

