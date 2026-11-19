Lucas Eiraldi de Freitas, alumno de la Escuela Rural N.º 79 «Paso del Gordo», de Durazno, obtuvo el primer premio en el Concurso Nacional de Cuento y Plástica «Pequeños Talentos de Uruguay» con una obra inspirada en el Capitán Miranda. Su trabajo, titulado «Capitán Miranda recorriendo los mares del mundo», fue distinguido en una propuesta que promueve la creatividad y la expresión artística de niños y jóvenes de todo el país.

El estudiante imaginó una travesía del emblemático buque uruguayo por distintos mares, combinando elementos de la historia marítima nacional con su propia creatividad.

La distinción constituye un reconocimiento para Lucas y también para la comunidad educativa de la escuela rural de Paso del Gordo, que celebra el logro de uno de sus alumnos en una competencia de alcance nacional.

Una historia inspirada en el Capitán Miranda

La obra premiada lleva por título «Capitán Miranda recorriendo los mares del mundo» y presenta una aventura imaginada a partir de uno de los buques más representativos de Uruguay.

A través de su creación, Lucas trasladó al Capitán Miranda a diferentes escenarios marítimos, tomando como punto de partida una embarcación estrechamente vinculada con la historia y la identidad del país.

Su propuesta fue reconocida en el concurso «Pequeños Talentos de Uruguay», organizado por Juan Herrera Producciones, el diario El País y la artista plástica Agó Páez Vilaró.

El certamen busca estimular la participación de niños y jóvenes mediante diferentes formas de expresión artística.

Un reconocimiento para la Escuela Rural N.º 79

El premio también representa una satisfacción para la Escuela Rural N.º 79 de Paso del Gordo, sus docentes, la familia del estudiante y la comunidad que acompaña la actividad educativa.

Desde una escuela del interior de Durazno, Lucas logró que su trabajo fuera distinguido en una convocatoria nacional, mostrando las posibilidades de la creación artística en el ámbito rural.

El reconocimiento se suma a las experiencias que la institución viene desarrollando para promover el aprendizaje y acercar a sus alumnos a diferentes propuestas culturales.

En octubre de 2025, El Acontecer informó sobre un proyecto de turismo y arte desarrollado por estudiantes de la Escuela N.º 79, que incluyó una visita educativa a Punta del Este.

La imaginación que llegó más allá de Paso del Gordo

El trabajo de Lucas demuestra cómo una propuesta creativa desarrollada en una pequeña escuela rural puede alcanzar reconocimiento nacional.

En esta oportunidad, una historia sobre los viajes del Capitán Miranda permitió que el nombre de Lucas Eiraldi de Freitas y el de la Escuela Rural N.º 79 de Paso del Gordo trascendieran el ámbito local.

La distinción celebra su imaginación y constituye un estímulo para continuar explorando la escritura y las artes plásticas.