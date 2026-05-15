Leonardo Muraña debuta en el cine con la película uruguaya El Milagro del Surubí

El comunicador sarandiyense Leonardo Muraña atraviesa una nueva etapa profesional vinculada al mundo audiovisual. Conocido por su trabajo periodístico y documental en el interior rural del país, ahora incursiona en el cine como actor de la película uruguaya El Milagro del Surubí.

La novedad fue compartida por sus compañeros de Canal 3 de Sarandí del Yí, quienes destacaron este nuevo desafío artístico asumido por el comunicador.

“Desde fines de marzo, nuestro compañero Leonardo Muraña viene dando un nuevo paso en su trayectoria profesional al incursionar como actor”, señalaron desde las redes sociales del canal.

Un periodista dentro de una historia cargada de misterio

En el largometraje, dirigido por el realizador uruguayo Lorenzo Tocco, Muraña interpreta a “Carreño”, un periodista que llega al pueblo ficticio de Surubí con la intención de entrevistar a sus habitantes y conocer los supuestos milagros que rodean al lugar.

La película se mueve dentro del género de la comedia con humor negro y aborda temas como la fe, la desesperación colectiva y la búsqueda de salvación en un contexto de crisis social y económica.

Según la sinopsis oficial, la trama gira en torno a Enrique Michelin, un alcalde que intenta salvar a su pueblo impulsando una serie de presuntos milagros para convertirlo en una especie de tierra santa.

“Pero el poder divino es un arma de doble filo; más aún en un pueblo necesitado de un salvador”, resume la presentación del film.

Rodajes en varios departamentos

Las filmaciones se desarrollaron durante abril en distintos puntos del país, incluyendo Montevideo, Canelones y Rosario, en el departamento de Colonia.

La producción cuenta además con la participación del reconocido actor Alfonso Tort y de un importante equipo técnico y artístico del medio audiovisual uruguayo.

Dentro del proyecto también participa Juan Lucas Muraña, hijo del comunicador sarandiyense, quien integra el rodaje como camarógrafo dentro de la historia.

Desde el entorno del periodista señalaron que la experiencia ha resultado “tan inesperada como emocionante”, vinculándola a los años de trabajo recorriendo y contando historias del interior profundo del Uruguay.

De los documentales rurales al cine

Leonardo Muraña ha desarrollado buena parte de su carrera ligado a la comunicación y divulgación de la realidad rural del centro del país.

Actualmente integra el equipo de producción de contenidos de Uruguay Documental, propuesta audiovisual centrada en parajes, pueblos y comunidades rurales de Durazno y la región.

El espacio busca rescatar historias, tradiciones y modos de vida del interior profundo, con una mirada enfocada en la identidad local y las realidades menos visibles del país.

Antes de esta incursión cinematográfica, Muraña también tuvo pasajes por Canal 5, Todo Uruguay de VTV y Canal 3 de TV Cable Sarandí del Yí.

Un film con apoyos internacionales

El Milagro del Surubí ha logrado respaldo de distintos fondos y programas vinculados al cine iberoamericano y latinoamericano.

Entre ellos aparecen Fondo PUA Producción, Br LAB Features, MAFF Coproduction Event Málaga, Films to Come Ecam Forum, Bolivia Lab, Fondo ICAU Desarrollo y Producción, FONA y Montevideo Filma, entre otros.

La dirección y el guion corresponden a Lorenzo Tocco, realizador nacido en Uruguay en 1994, quien anteriormente obtuvo reconocimiento internacional con el cortometraje Bodas de Oro, seleccionado en más de 50 festivales internacionales.

Impacto local durante el rodaje

El proyecto también ha generado repercusión en las localidades donde se desarrollaron las filmaciones.

En Rosario, por ejemplo, vecinos participaron como extras y colaboradores del largometraje, generándose además movimiento comercial y actividad vinculada al equipo técnico y artístico durante los días de rodaje.

La participación de Leonardo Muraña suma un nuevo vínculo entre el interior profundo del país y una producción cinematográfica uruguaya que continúa creciendo y captando atención dentro y fuera de fronteras.