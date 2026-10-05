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lunes 5 de octubre de 2026

La Desafinada y Don Timoteo no competirán esta temporada en los principales certámenes del Interior

Por Lectura: 2 minutos
La Desafinada y Don Timoteo no competirán esta temporada en los principales certámenes del Interior

Referentes de ambas murgas confirmaron la decisión en medios radiales y señalaron las dificultades económicas, logísticas y de conformación de los conjuntos para sostener una temporada de competencia.

La decisión fue confirmada por referentes de ambos conjuntos en distintos medios radiales, quienes explicaron las dificultades que implica sostener una agrupación en competencia durante toda la temporada.

La participación requiere afrontar costos de vestuario, maquillaje, técnicos y transporte, además de coordinar la presencia de integrantes que, en algunos casos, llegan desde otros departamentos.

A esto se suman las bajas de componentes, el proceso de rearmado de los grupos y las dificultades para contar con personal técnico en áreas como la puesta en escena, los arreglos corales y los textos.

La ausencia de ambas murgas modifica la presencia de Durazno en los principales escenarios regionales del carnaval, aunque los conjuntos mantienen distintas actividades vinculadas al género.

La Desafinada apuesta a la formación

En paralelo a la decisión de no competir, La Desafinada desarrolló este año un taller de percusión junto al músico Pablo “Lolito” Iribarne.

Iribarne cuenta con una extensa trayectoria en el carnaval y ha formado parte de agrupaciones ganadoras como Contrafarsa, La Tríada y Asaltantes con Patente.

La propuesta constituye una alternativa de continuidad para la actividad de la murga durante este período, con el foco puesto en la formación y el trabajo musical.

Colaboración de Pablo Yacusa

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy