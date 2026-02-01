Hoy se inaugura el Carnaval en Durazno con desfile por 18 de Julio

El desfile inaugural abre hoy el Carnaval de Durazno con murgas, comparsas y carros alegóricos.

El Carnaval uruguayo, señalado como uno de los más extensos del mundo por la duración de sus festejos a lo largo de más de un mes, se vive hoy en Durazno con la inauguración oficial de la fiesta popular. Desfiles en distintas ciudades, tablados barriales y concursos regionales forman parte de una tradición que atraviesa todo el país y que tiene su instancia capitalina en el Teatro de Verano “Ramón Collazo”.

En la ciudad de Durazno, la apertura del Carnaval se realiza hoy domingo con el desfile inaugural que, a partir de la hora 21:00, recorre la céntrica calle 18 de Julio, desde José Pedro Varela hasta Manuel Oribe. La propuesta marca el inicio de una serie de actividades que se desarrollan durante todo febrero.

Desde la comuna se informa que el desfile cuenta con la participación de la carroza de las reinas, los carros alegóricos que concursan en la propuesta organizada por el Gobierno de Durazno, además de murgas, comparsas y escolas do samba. “Será una noche para disfrutar en familia y con amigos, llena de color, música y alegría, que da comienzo a los espectáculos de Carnaval”, se señala en la comunicación oficial.

En los próximos días se dan a conocer los espectáculos previstos en distintos barrios de la ciudad, mientras se ultiman los detalles de uno de los eventos centrales del calendario carnavalero local: el desfile de las Primeras Llamadas del Interior, programado para el sábado 14 de febrero, fecha que coincide con el Día de los Enamorados y que muchos ya denominan como “las Llamadas de San Valentín”.

El orden del desfile

El desfile comienza a las 21:00 con la carroza de Valdez, que parte desde la esquina de 18 de Julio y José Pedro Varela en dirección a Manuel Oribe. A continuación participan la murga infantil “Los Parditos”, la murga “La Vermhut” y el primer carro alegórico en concurso.

Luego desfilan la murga “La Desafinada”, la murga “Don Timoteo” y el segundo carro alegórico concursante. El tramo central del desfile está marcado por la presencia de las comparsas “Rabia Candombera”, “Afrocán”, “Kimbundú”, “Lonjas del Varona” y “Mandela”, seguidas por el tercer carro alegórico.

El cierre llega al ritmo de samba, con la participación de “Escola Villa María” y “Escola do Samba Académicos”, que ponen el broche final a la primera noche del Carnaval duraznense.

“Carnavales eran los de antes”

En Uruguay persiste la expresión popular “carnavales eran los de antes”, asociada a la nostalgia y a la idea de que las fiestas actuales no igualan a las de otras épocas. En Durazno, muchos vecinos que peinan canas —y algunos que ya no tienen nada que peinar— evocan los desfiles de su infancia y adolescencia, con numerosos carros alegóricos, los tradicionales cabezudos y las escolas do samba organizadas por referentes históricos como el “Gato” Álvarez, “Pepe” Cumbae y Miguel Díaz.

El candombe, con raíces africanas fusionadas con ritmos locales, ocupa un lugar de privilegio en la identidad cultural duraznense, reconocido a nivel nacional a través de las Primeras Llamadas del Interior. A ello se suman los recuerdos de murgas emblemáticas como “Don Timoteo”, “La Retirada”, “La Bohemia” y “Saltimbanquis”, así como de parodistas y humoristas que marcaron época y dejaron huella en la historia del Carnaval local.

Hoy, otros son los protagonistas de esta fiesta que busca dar color y alegría a la comunidad, continuando un legado cultural que se transmite de generación en generación.

El origen del Carnaval

El Carnaval se celebra en gran parte del mundo y, aunque cada región tiene tradiciones propias, todas comparten un mismo espíritu: la celebración de la vida y la libertad. Su historia combina elementos paganos y cristianos, y se caracteriza por el colorido, la música y la sátira social.

Sus orígenes se remontan a festividades del Imperio Romano en honor a dioses como Saturno y Baco, marcadas por banquetes, disfraces y máscaras. Con la expansión del cristianismo, estas celebraciones se integraron al calendario litúrgico como un período previo a la Cuaresma. De allí proviene el término “carnaval”, del latín carnem levare, que significa “quitar la carne”.

En pleno siglo XXI, el Carnaval mantiene su vigencia a través de desfiles y espectáculos que no solo entretienen, sino que también permiten la crítica social y política, con la murga como uno de los géneros más representativos en Uruguay, heredero de tradiciones españolas, especialmente de la región de Cádiz.

