Hernán Piquín baila Soda Stereo este viernes en el Teatro Español de Durazno

El bailarín y coreógrafo argentino Hernán Piquín se presenta este viernes 15 de mayo en el Centro Cultural Teatro Español de Durazno con la obra «Me verás volver, algunas historias comienzan con una canción», a partir de las 20 horas.

Una lectura personal, no un tributo literal

El espectáculo propone un recorrido emocional donde la danza, la música y la narrativa se combinan para dar vida a historias que nacen a partir de canciones de Soda Stereo.

Piquín lo define como «una lectura personal, cargada de emoción, donde cada canción se transforma en un momento que te invita a sentir, recordar y vibrar». No es, aclara, «imitación ni tributo literal».

El origen, en un viaje de regreso desde Uruguay

La idea surgió de manera casi casual. «Nació en el autobús de gira en una vuelta a Buenos Aires desde Uruguay, hablando con mi productor. Aparece Soda Stereo y mis ganas de rendir homenaje a una banda que marcó no solo a una generación, sino también mi propia adolescencia», contó el artista.

La música de Gustavo Cerati, dijo, lo acompañó desde sus años de formación. «Sus canciones me inspiraron, me impulsaron a crear. Es una banda que, sin quererlo, entró en mi ADN artístico».

El elenco

El elenco está integrado por diez artistas. Junto a Piquín se destacan Sol Menescardi como primera bailarina, y completan el grupo Fabricio Miró, Rodrigo Gutta, Ezequiel Zúñiga, Lucio Hernández, María Victoria Findlay, Zoe Rivoira, Candela Suárez y Renata Loyola.

«El público no solo mira: se involucra»

Sobre la respuesta del público en las distintas funciones, Piquín fue contundente: «El público no solo mira: se involucra. Hay lágrimas, risas, recuerdos que afloran. Sentir esa conexión tan directa nos confirma que el espectáculo toca algo muy íntimo en la gente».

La obra tuvo temporada en Córdoba y se presentó en el Teatro Astral de la calle Corrientes de Buenos Aires antes de llegar a Durazno.

Una trayectoria de primer nivel

Piquín comenzó a estudiar danza a los cuatro años y llegó a ser primer bailarín del Teatro Colón. Se presentó en escenarios de todo el mundo y es también conocido por el público rioplatense por su participación en el programa televisivo «Bailando por un sueño», donde fue campeón en las ediciones de 2011 y 2012.

En cine, protagonizó «Aniceto», dirigida por Leonardo Favio, y participó en la novela «Herencia de amor».

Entradas

Las localidades están a la venta en Redtickets y KLU. Dada la capacidad limitada del Centro Cultural Teatro Español, se recomienda no dejar la compra para último momento.