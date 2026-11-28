De Durazno a Florida, en camino de ida y vuelta. Así, escribiendo a dos plumas y en dos hogares, vio la luz el libro «HerMigas», en la narración de Adriana Ferrari —floridense radicada en la ciudad de Durazno desde hace ya varios años— y Marion González, habitante de la ciudad de Florida.

Las unen la amistad de décadas, las vivencias compartidas desde la infancia, las conversaciones a través del celular desde el año 2016 y UNI3, la Universidad de la Tercera Edad.

Aunque la distancia física sea de 100 kilómetros, la poesía y la prosa les brindaron la posibilidad de unir sus habilidades narrativas y escribir un libro en conjunto que habla de la amistad y la familia.

La presentación del nuevo libro, el primero que escriben en conjunto, se llevó a cabo en el local de UNI3 Florida, en presencia de amigos, compañeros de talleres y estudios, familiares…

El sueño cumplido de dos amigas

«Es el sueño cumplido de dos amigas, que escribimos el libro “HerMigas”. Porque resume lo que somos en apenas esas letras, somos hermanas de la vida, hermanas y amigas, por eso ese nombre tan diferente. Todo lo que se escribe tiene algo de uno, aunque la historia sea de alguien más. Consta de diferentes narraciones, se tratan diferentes temas, hay algunos jocosos también, una denuncia al maltrato del adulto mayor, a la violencia de género, hay ficción, hay otros que nos llevan a recordar nuestra infancia en lo vivido con nuestros abuelos», señaló Adriana, experiente ya en el espacio regional a partir de sus múltiples creaciones de literatura infantil.

Agregó, al respecto del temario que aborda en sus páginas compartidas con la amiga de vida: «Es recorrer las etapas de cada uno. Lo hicimos codo a codo con mi amiga de siempre, además es un libro que si bien no es para niños, mi nieto de 13 años lo está leyendo y está fascinado. Va conociendo cosas de su abuela pero también de lo que es la vida. Es interesante que los jóvenes puedan reflexionar sobre lo que está pasando. En cuanto a expectativas, lo importante es que sea leído. Sería bueno que lo leyeran, que haya un público que tal vez nos desconozca pero al leernos se pueda sentir identificado, porque es la vida lo que pasa. Algunos de estos cuentos son totalmente imaginados pero es la vida misma».

En el caso concreto de Adriana Ferrari, se trata de su sexta creación en forma de libro —la primera compartida—, en una trayectoria que incluye un poemario y cuatro libros infantiles. Este es diferente a todos, explica.

Un libro propio

«Lo vendemos nosotras porque es una producción de autor, yo en Florida y Adriana en Durazno, muy pronto lo ubicaremos en Mercado Libre», comienza diciendo Marion desde la ciudad de la Piedra Alta.

No solamente la Ruta 5 se convirtió en un eje vinculante en lo físico, sino también los proyectos de vida compartidos desde la primera infancia.

«Desde chicas teníamos proyectos, vivimos cantidad de cosas preciosas en nuestra juventud, épocas totalmente diferentes a las actuales. Con esto de los celulares pudimos estar en contacto y desde 2016 hasta el presente no hemos parado de hablar un solo día. En ese tiempo también hemos tenido otros proyectos, por ejemplo hacer un diario para el grupo», señala Marion, agregando que el libro «HerMigas» se encaminó en junio de 2026.

«Adriana me dijo que quería tener un libro conmigo. Lo tuve que tomar en serio, cambió mi manera de ver las cosas y dejé la poesía por un rato. Obviamente me gustó hacerlo juntas, que ella viniera e ir yo hacia su casa», explicó la autora.

Ambas, Adriana y Marion, destacan el apoyo del profesor Juan Carlos Fuentes, tanto en Durazno como en Florida, en su rol docente en los talleres literarios de UNI3.

Diagramado por Marion, el libro está a la venta.