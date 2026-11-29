Tenía ocho o nueve años cuando comenzó su formación musical en Mercedes. Hoy integra Cumbia Club, ha llevado sus composiciones a escenarios europeos y acaba de convertirse en la primera egresada de la Licenciatura en Jazz y Música Creativa de la Universidad Tecnológica (UTEC). Florencia Cabezudo encontró, además, una singular fuente de inspiración para su investigación universitaria: las campanas de la catedral de su ciudad natal.

Su recorrido comenzó en la Escuela de Jazz a la Calle, una iniciativa que contribuyó a transformar la vida cultural de la capital de Soriano y a generar nuevas oportunidades de formación para músicos del interior del país.

En 2015 comenzó a estudiar guitarra y piano con Mauro Pérez y, tres años después, ingresó como guitarrista al Tecnólogo en Jazz y Música Creativa de UTEC.

La posibilidad de continuar su formación sin abandonar Mercedes fue determinante en su trayectoria. Hasta entonces, quienes pretendían especializarse en jazz debían buscar alternativas en Montevideo o en el exterior.

Entre la cumbia y el jazz

Aunque pueda resultar llamativa la combinación de géneros, Cabezudo no establece una separación entre su trabajo en Cumbia Club y su formación universitaria.

«No son dos Florencias tan distintas», explicó en una entrevista publicada por UTEC el 26 de noviembre.

La preparación académica le permitió desarrollar recursos que utiliza en su actividad profesional, desde la incorporación de nuevos repertorios hasta la capacidad de adaptación a las exigencias de los espectáculos en vivo.

Su trayectoria como guitarrista también incluye la participación en propuestas de jazz y música instrumental. En 2020 integró una formación surgida del movimiento Jazz a la Calle que se presentó en el Centro Cultural de España, en Montevideo, en el marco de una actividad destinada a visibilizar el trabajo de las mujeres en la música.

Cuando las campanas se convierten en una composición

Para su tesis universitaria, Florencia eligió trabajar con los sonidos de las campanas de la Catedral de Mercedes.

Subió al campanario para realizar las grabaciones, en una jornada en la que el viento dificultó parte del registro.

Posteriormente estudió las frecuencias que componen el sonido de las campanas. Su investigación tomó como referencia la técnica Tintinnabuli, desarrollada por el compositor estonio Arvo Pärt.

El resultado fue «Tintineando», una obra de unos nueve minutos escrita para cuatro guitarras eléctricas. La composición explora por separado las características de las dos campanas y, en su tramo final, reúne elementos de ambas.

De Mercedes a los escenarios de España

Cabezudo también integra Médanos, un proyecto que combina la improvisación del jazz con ritmos del folclore regional.

Junto al guitarrista Martín Restuccia comparte la tarea de composición en una formación que ha actuado en distintos espacios del circuito musical uruguayo.

En julio de 2026, Médanos viajó a España con el apoyo de UTEC para participar en el Festival Fringe de Torroella y ofrecer otras presentaciones en Barcelona.

Su actividad artística se extiende a La Imbailable Orquesta, el trío instrumental Gualacate y un proyecto propio, Florencia Cabezudo Sexteto.

Una pintura de José Cúneo como inspiración musical

Otra de sus experiencias creativas tuvo lugar en la Pinacoteca Eusebio Giménez de Mercedes, donde desarrolló una instalación artística inspirada en «Rancho con Glicinas», del pintor uruguayo José Cúneo.

La iniciativa combinó una composición para ocho músicos con proyecciones realizadas por Isabel Cabezudo y Matías Britos.

El proyecto también buscó acercar al público a la pinacoteca y promover el encuentro entre distintas disciplinas artísticas.

Una carrera universitaria que nació en el interior

La Licenciatura en Jazz y Música Creativa tiene sus raíces en Jazz a la Calle, movimiento cultural que comenzó a desarrollarse en Mercedes en 2006.

La propuesta universitaria incorpora formación en interpretación, composición, arreglos y producción musical.

Su desarrollo permitió ampliar las posibilidades de profesionalización para músicos de diferentes departamentos. En 2025, la orquesta de la carrera llegó por primera vez al Teatro Solís, con Florencia Cabezudo desempeñándose en la asistencia de dirección y arreglos.

Actualmente, la Universidad Tecnológica mantiene abiertas las preinscripciones para esta formación, cuya información está disponible en el sitio oficial de UTEC.

El próximo desafío

Radicada actualmente en Montevideo por motivos laborales, Florencia pretende continuar su actividad como intérprete, compositora y arregladora, sin abandonar la investigación musical.

Entre sus próximos objetivos se encuentra la posibilidad de cursar estudios de maestría en el exterior.

Su historia tiene un punto de partida en las oportunidades educativas de Mercedes, una ciudad desde la que pudo construir una trayectoria profesional que hoy reúne la música popular, el jazz, la creación artística y la investigación universitaria.