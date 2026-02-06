Durazno vuelve a latir al ritmo del folclore con el inicio del 52.º Festival Nacional

Desde esta noche y hasta el domingo, Durazno vuelve a convertirse en epicentro de la música popular con la realización del 52.º Festival Nacional e Internacional de Folclore, uno de los encuentros culturales más emblemáticos del país. El evento se desarrolla en el Parque de la Hispanidad, en el marco del 25.º Encuentro Gaucho, con acceso gratuito mediante canje previo de entradas.

A lo largo de tres jornadas, el festival propone una programación que combina tradición, identidad y proyección internacional. Concursos, danza, artistas departamentales, referentes nacionales y figuras de alcance continental integran una grilla que reafirma el lugar del festival como hito del calendario cultural uruguayo, capaz de convocar públicos diversos y de distintas generaciones.

La raíz uruguaya en escena

Entre los nombres más representativos del folclore nacional se destaca Chacho Ramos, una de las voces más reconocidas de la música popular contemporánea. Nacido en Casupá en 1971, su vínculo con la música comenzó en la infancia y se consolidó tempranamente con estudios formales y una intensa actividad sobre los escenarios.

En 1995 formó Sonido Caracol, proyecto con el que grabó diez discos y marcó una impronta propia dentro del folclore uruguayo. Desde 2007 lidera Los Amos del Swing, con quienes continuó expandiendo su propuesta artística, alcanzando discos de oro y platino. Su estilo, creativo y potente, lo convirtió en un artista transversal, seguido por públicos de distintas edades y procedencias.

En los últimos años, Ramos llevó su música a escenarios masivos como el Antel Arena y desarrolló colaboraciones con figuras nacionales e internacionales, reafirmando su vigencia dentro de la escena musical.

Una rumba con proyección mundial

La noche del sábado tiene como uno de sus puntos más altos la presentación de Gipsy Kings by André Reyes, una de las expresiones más reconocidas de la rumba flamenca a nivel global. Heredera de la histórica formación surgida en Francia a fines de los años setenta, la propuesta mantiene vivo el espíritu musical de los Gipsy Kings, fusionando tradición gitana, flamenco y pop.

Canciones como Bamboleo, Djobi Djoba y Volare integran un repertorio que atravesó fronteras y generaciones, consolidando un fenómeno cultural que continúa vigente en escenarios de todo el mundo.

Voces populares de alcance continental

El cierre del festival, el domingo, reúne a artistas con fuerte impacto en la música popular de habla hispana. Entre ellos se destaca Soledad Pastorutti, referente del llamado “folclore joven”, cuya irrupción en los años noventa renovó el género y lo acercó a nuevas audiencias, sin perder el vínculo con la tradición.

También dirá presente Carlos Baute, figura del pop latino con una extensa trayectoria en América Latina y España, y una carrera marcada por éxitos que trascendieron fronteras.

El broche final estará a cargo de Diego Torres, con más de tres décadas de trayectoria, millones de discos vendidos y canciones que forman parte del cancionero popular contemporáneo.

Un punto de encuentro cultural

Tradición, identidad y proyección internacional se combinan en una grilla pensada para públicos de todas las edades.

Programa artístico – 52.º Festival Nacional e Internacional de Folclore

Durazno – Uruguay

📍 Parque de la Hispanidad

📅 6, 7 y 8 de febrero de 2026

🎟️ Acceso gratuito con canje previo

🎼 Organiza: Gobierno de Durazno

🤠 En el marco del 25.º Encuentro Gaucho

🔸 Viernes 6 de febrero

Concurso de Solistas

Pro Danza

Polkeros del Yí

Heber Souza y la Sinfónica Juvenil de Durazno

Maggie Cullen

Jorge González y su Banda Pueblo

Chacho Ramos

Destino San Javier

Catherine Vergnes

🔸 Sábado 7 de febrero

Concurso de Dúos

Pro Danza

Numa Moraes

Cosquín

Sinfónica Juvenil del Sodre

Dúo Coames

Danzas Homenaje

Gipsy Kings by André Reyes

Wendy Romero

Soledad Pastorutti

🔸 Domingo 8 de febrero

Sinfónica de Tambores

Danzas

Sánchez Galarza

Carlos Benavides

Grupo Tilo

Carlos Baute

Cruzacaminos

Marcos Ortiz

Diego Torres

