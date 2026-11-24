Blanquillo celebrará su 87.º aniversario con el primer Festival Nacional de la Cerámica, una jornada que combinará arte, tradición y música, con las actuaciones de Lucas Sugo, Luana y otros destacados artistas nacionales. El evento se realizará el sábado 5 de diciembre en el Parque Artigas, con entrada gratuita.

Desde la Junta Local se confirmó la programación de esta primera edición, que reunirá espectáculos artísticos, conferencias, talleres, exposiciones y actividades vinculadas con la identidad productiva y cultural de la localidad.

La celebración busca reafirmar a Blanquillo como la «Capital Nacional de la Cerámica», reconociendo la riqueza de la materia prima existente en esta zona del departamento de Durazno y la importancia que la actividad cerámica ha tenido para el desarrollo de la comunidad.

La arcilla de Blanquillo ha sido utilizada durante décadas para la elaboración de diversas piezas. En ese sentido, cabe recordar el vínculo que existió entre la localidad y Metzen y Sena, una de las principales industrias uruguayas dedicadas a la fabricación de productos cerámicos.

La empresa contaba con canteras de extracción de arcilla en Blanquillo, generando fuentes laborales y dejando una huella significativa en la historia económica y social de la población.

Una tarde dedicada al arte y la tradición

Las actividades comenzarán a las 14:00, con las palabras de bienvenida a cargo del secretario de la Junta Local. Luego se dará paso a un taller de armado de murales, una propuesta participativa que permitirá a los asistentes involucrarse directamente en la creación artística.

Posteriormente, se colocará la primera pieza en el escenario y se desarrollará la conferencia «El Devónico, las arcillas y los animales que vivieron», a cargo de Rafael Casas y Pedro Carballo.

La charla permitirá conocer más sobre la historia geológica de la región, las características de sus arcillas y la vida que habitó este territorio hace millones de años.

Una vez finalizada la conferencia, tendrá lugar una exposición de cerámica, mientras comenzarán a desarrollarse diversas propuestas simultáneas para públicos de todas las edades.

Entre las actividades previstas se encuentran:

Talleres en tornos alfareros.

Pintura sobre cerámica.

Arte indígena y rupestre.

Elaboración de piezas artísticas y miniaturas para niños.

Visitas a las canteras.

Armado de hornos efímeros.

Taller organizado por la Secretaría de Discapacidad de Montevideo.

Las visitas a las canteras serán una oportunidad para conocer de cerca el origen de la materia prima que da sentido a la celebración.

La programación vespertina culminará aproximadamente a las 17:00, con la actuación del Grupo Tilo en el escenario «3 de diciembre» del Parque Artigas.

Grilla de artistas del Festival Nacional de la Cerámica

Los espectáculos nocturnos comenzarán a las 19:30 y reunirán a músicos y grupos del departamento, representantes de otros puntos del país y figuras de la escena musical uruguaya.

El orden de actuaciones previsto es el siguiente:

Polkeros del Yí.

Diego Cedréz «El Curao».

Fer Goday.

La Península.

Luana.

De La Previa.

Lucas Sugo.

El cierre de la primera edición del festival estará a cargo de Lucas Sugo.

Una celebración de la identidad de Blanquillo

Desde la organización se destacó la importancia de generar un espacio que combine la tradición cerámica con la música, el entretenimiento y la participación comunitaria.

El festival permitirá mostrar la producción y el patrimonio de Blanquillo, fortalecer el sentido de pertenencia y proyectar a la localidad como un punto de referencia cultural y turístico.

La invitación está abierta a vecinos, familias y visitantes de todo el país. El Parque Artigas contará, además, con una propuesta gastronómica durante la celebración.

Festival Nacional de la Cerámica 2026: fecha, horarios y lugar

Fecha: sábado 5 de diciembre.

sábado 5 de diciembre. Lugar: Parque Artigas, Blanquillo, departamento de Durazno.

Parque Artigas, Blanquillo, departamento de Durazno. Inicio de actividades culturales: 14:00.

14:00. Inicio de espectáculos nocturnos: 19:30.

19:30. Entrada: gratuita.