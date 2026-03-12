Más de la mitad del público del Festival de Folklore llegó desde fuera de Durazno

Un informe preliminar indica que el 54% de los asistentes provino de otros departamentos o del exterior. La Intendencia afirma que el impacto económico generado por el evento superó su costo.

La última edición del Festival Nacional de Folklore de Durazno registró una importante presencia de público proveniente de fuera del departamento, según surge de un informe preliminar elaborado a partir de datos recogidos durante el evento.

De acuerdo con el análisis inicial, el 54% de los asistentes llegó desde otros departamentos e incluso desde el exterior del país, mientras que el 46% restante correspondió a público local.

En total, más de 50 mil personas tramitaron su entrada para participar en las distintas jornadas del festival, realizado en febrero en el Parque de la Hispanidad.

Impacto económico superior al costo

La secretaria general de la Intendencia de Durazno, Ana Laura Gadea, señaló que los datos recabados permiten estimar un impacto económico significativo para la ciudad.

Según explicó, el derrame económico generado por el festival fue superior al costo del evento, teniendo en cuenta el movimiento registrado en distintos sectores de la economía local.

“El derrame fue superior al costo del evento. Es importante seguir midiéndolo para en el futuro tomar buenas decisiones”, afirmó.

La jerarca indicó que el gasto realizado por los visitantes se reflejó en hotelería, restaurantes, comercios, almacenes y también en los stands instalados dentro del propio predio del festival.

Medición con apoyo académico

El relevamiento de datos contó con la colaboración de una universidad de Córdoba, que participó en el proceso de análisis para evaluar el impacto del evento.

La intención de la administración departamental es profesionalizar este tipo de mediciones, de manera de contar con información precisa que permita evaluar los resultados de las actividades culturales y turísticas.

“Cuanta más información tengamos, mejores decisiones se van a tomar”, señaló Gadea.

Datos que aún se están procesando

Si bien el informe final aún no fue cerrado, la secretaria general destacó que los números preliminares ya muestran resultados relevantes.

Actualmente se está realizando el cruce de datos de los tickets emitidos para determinar con mayor precisión cuántas personas asistieron en cada una de las jornadas del festival.

Según indicó, el objetivo es contar con cifras definitivas que permitan analizar el impacto real del evento, más allá de percepciones o estimaciones iniciales.

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