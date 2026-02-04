Más de 31 mil personas ya se registraron para el Festival de Folclore en Durazno

Se activó la cuenta regresiva para el 52.º Festival Nacional de Folclore y 25.º Encuentro Gaucho de Durazno, y el movimiento ya se siente con fuerza en el Parque de la Hispanidad, donde avanzan los preparativos de uno de los eventos culturales más importantes del país.

Hasta la tarde de ayer, 30.600 personas ya se habían registrado de forma gratuita para asistir al festival, cifra que desde la organización estiman seguirá creciendo de manera sostenida en las horas previas al inicio. La experiencia de ediciones anteriores indica que muchos asistentes realizan el trámite a último momento, incluso el mismo día de ingreso al predio.

Tal como fue informado oportunamente, la Intendencia de Durazno habilitó nuevamente el sistema de registro gratuito para el ingreso peatonal al festival, así como la venta de tickets para quienes concurran en vehículo, con un costo de $ 500 por día para estacionamiento.

Entrada y registro en RedTickets

El ingreso a pie es gratuito, pero requiere un registro previo que puede realizarse de manera sencilla y totalmente online a través de la plataforma RedTickets. Una vez completado el trámite, el sistema envía un código al correo electrónico del usuario, el cual deberá presentarse al momento de ingresar al parque durante las jornadas del festival.

Además del registro web, el mismo procedimiento puede realizarse en cualquier local de Redpagos del país. Para facilitar aún más el acceso, desde la tarde del lunes y hasta el viernes funciona un puesto de apoyo en Plaza Sarandí, en el horario de 9:30 a 14:30. También se puede efectuar el registro en los Centros de Integración Barrial y en las Juntas Locales del departamento.

Quienes prefieran hacerlo desde su domicilio pueden ingresar a durazno.uy/hoy/entradafolclore, mientras que el ticket de estacionamiento vehicular se adquiere en durazno.uy/hoy/folcloreparking.

Un escenario que ya domina el parque

Desde hace varias semanas, el paisaje del Parque de la Hispanidad está marcado por la imponente estructura del escenario principal, montada inicialmente para la Movida Tropical y que permanece para el festival. El escenario cuenta con una altura aproximada de 12 metros, un ancho de 45 metros y una profundidad cercana a los 11 metros, a lo que se suma un box técnico de cinco metros que permite agilizar los cambios entre artistas.

Cada uno de los módulos de la estructura está preparado para soportar hasta 20 toneladas de equipamiento, garantizando condiciones técnicas de primer nivel. Está previsto que en las próximas horas comiencen las pruebas de sonido, iluminación y la instalación de pantallas gigantes, mientras que los artistas de la primera jornada realizarán sus ensayos finales el viernes por la mañana.

Datos del escenario

12 metros de alto · 45 metros de ancho · Capacidad de carga: 20 toneladas por módulo

Recomendaciones para el público

Desde la organización se recuerda a quienes concurran al festival que está prohibido acampar o permanecer en casas rodantes dentro del predio. Tampoco se permite el ingreso con botellas de vidrio, pirotecnia, objetos punzantes, banderas con mástil ni aerosoles.

No está autorizado encender fuego, con excepción de las aparcerías habilitadas, que deberán cumplir estrictamente con las medidas de seguridad establecidas por la organización del Encuentro Gaucho. Durante las tres jornadas, el estacionamiento deberá realizarse siguiendo las indicaciones de los inspectores de tránsito municipales.

Con una convocatoria que ya supera las 31 mil personas registradas y un predio que se prepara a contrarreloj, Durazno vuelve a ponerse en el centro del mapa cultural del país, a la espera de un nuevo capítulo de su tradicional fiesta del folclore.

Seguí informado con El Acontecer La actualidad de Durazno, todos los días. Seguir en Facebook Compartir esta nota

PUBLICIDAD