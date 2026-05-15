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«El Príncipe de Atakama»: Fernando Henig presenta su nuevo libro en la Plaza de Deportes Nº 1

El profesor de Educación Física presenta su novela sobre un niño y su maestro de Aikido. La cita es el martes 19 de mayo a las 19 horas, con entrada gratuita.
Por Lectura: 2 minutos
"El Príncipe de Atakama": Fernando Henig presenta su nuevo libro en la Plaza de Deportes Nº 1
El Príncipe de Atakama

El próximo martes 19 de mayo, a las 19:00 horas, será presentado un nuevo trabajo literario del Profesor de Educación Física Fernando Henig, que versa sobre un niño con su maestro de Aikido.

Cuándo, dónde y de qué se trata

La obra se denomina «El Príncipe de Atakama. De la razón a la intuición», que plantea un viaje hacia el encuentro entre la razón y la intuición. La presentación será en el CIB Plaza de Deportes Nº 1, con entrada gratuita.

La explicación del autor

«Es una novela que hace mucho tiempo que la estoy trabajando, y como dice ahí el título ‘El Príncipe de Atakama’, es un viaje de transformación que hace justamente Atakama siendo niño con su maestro Aikido, en un viaje de la vida lleno de lo que tiene la vida», señala el autor.

Y profundiza sobre los temas que recorre el libro: «Desde las pérdidas a los cambios, un poco el tema ese crucial de dejar de ser niño para transformarse en un adulto, de esa mutación que a veces nos ocurre en los adultos y dejamos esa parte de niño, la inocencia, un poco de lado. También la depresión, la soledad, toda la perspicacia que puede pasar a una persona, pero siempre desde el ángulo de la oportunidad, de una lectura más intuitiva y más oportuna que una situación interpretada o enjuiciada a través de la mente o del intelecto».

Entre lo espiritual y lo científico

Henig destaca que el libro combina dos planos que conviven a lo largo del relato.

«Si bien es un libro que tiene un alto contenido espiritual, no religioso, pero sí espiritual, al unísono también está ligado con una parte científica muy rigurosa, y contado de una forma atrapante a mi modo de ver, para que el lector se pueda compenetrar con esas dos vías, la parte espiritual y la parte científica», expresó el autor.

Datos prácticos

  • Día: martes 19 de mayo
  • Hora: 19:00
  • Lugar: CIB Plaza de Deportes Nº 1
  • Autor: Fernando Henig
  • Entrada: gratuita
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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy