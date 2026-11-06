Expo Libro Durazno celebrará su 20.ª edición del 12 al 15 de noviembre, con más de 40 actividades, 24 presentaciones de libros y 18 expositores. La plaza Independencia y distintos espacios culturales de la ciudad serán escenario de una programación gratuita que combinará literatura, música, gastronomía e historia, bajo la consigna «Historias que integran, páginas que conectan».

El lanzamiento oficial se realizó este jueves con la participación del director del Departamento de Promoción Social del Gobierno de Durazno, Gonzalo Recuero; el periodista y escritor Jaime Clara, integrante del equipo organizador; la secretaria de la Junta Local de Cerro Chato, Rosario Morena, y el coordinador de Cultura, Miguel Casalás.

Una edición con más expositores y participación del interior

Recuero destacó el crecimiento de la feria, que pasará de los 15 expositores de la edición anterior a 18, y la diversidad de escritores, artistas e instituciones participantes.

«Este año viene potenciada», expresó. También subrayó la presencia de localidades como Cerro Chato y Villa del Carmen, que tendrán espacios propios en la programación.

«Queremos que la cultura tan rica de nuestro departamento esté presente en el mayor evento cultural que tenemos», señaló.

Jaime Clara, por su parte, valoró la continuidad de la propuesta y explicó que el objetivo es ampliar el encuentro con los libros hacia otras expresiones culturales.

«La idea es generar un gran paseo en torno a los libros y a la cultura, entendida de la forma más amplia posible», manifestó.

La programación incorporará gastronomía, historietas, música y actividades para distintas edades. Clara también reconoció el trabajo del equipo organizador y la importancia de sostener una propuesta concebida y desarrollada desde Durazno.

Los libros y la gala de apertura

Las actividades comenzarán el jueves 12 con distintas propuestas culturales, entre ellas el conversatorio «Entre páginas y pantallas», dedicado a la convivencia de la lectura tradicional y digital. Participarán representantes de Biblioteca País, Plan Ceibal y referentes culturales.

La gala de apertura se realizará en el Centro Cultural Teatro Español. Allí se reconocerán los 100 años de Radio Durazno y se entregará la Medalla al Mérito a la Labor Intelectual Prof. Carlos Scaffo a Biblioteca País de Plan Ceibal. La ceremonia incluirá una intervención de Facundo de Almeida sobre diplomacia cultural y un concierto del pianista Juan José Zeballos.

Durante las cuatro jornadas participarán autores y referentes como Marcos Rey, Lourdes Ferro, Leonardo Haberkorn, Carlos María Fossati, Roy Berocay, Jaime Clara, Claudio Invernizzi, Pedro Bordaberry, Pedro de los Reyes, Elena Risso, Raúl Vallarino y Antonio Ladra, entre otros.

También habrá actuaciones de músicos y bandas locales, un homenaje a Rubén Rada y propuestas gastronómicas. El cierre musical está previsto para el domingo 15.

Cerro Chato llevará historia y sabores

Rosario Morena destacó la invitación a las localidades del departamento y anunció que Cerro Chato participará el domingo 15 con una degustación del tradicional «guiso del rendimiento».

Según explicó, se trata de una receta recuperada por historiadores locales, cuyo origen se remonta a la época de las diligencias, cuando los pobladores preparaban alimentos con los ingredientes disponibles para recibir a los viajeros.

Morena también se refirió a las investigaciones que se desarrollan de cara al centenario del primer voto femenino en Sudamérica, ocurrido en Cerro Chato el 3 de julio de 1927, cuya conmemoración será el próximo año.

En ese marco, valoró el trabajo de los investigadores y del Museo Interactivo Casa de las Primeras Ciudadanas Sudamericanas. Durante Expo Libro se presentará, además, Las primeras ciudadanas, una publicación de Elena Risso vinculada a aquel acontecimiento histórico.

Una iniciativa nacida en la Biblioteca Carlos Scaffo

Miguel Casalás recordó que la feria surgió en 2007, en el marco de los 30 años de la Biblioteca Carlos Scaffo. Reconoció especialmente a Alicia de Souza, presente en el lanzamiento, por su participación en el nacimiento de la iniciativa.

El coordinador de Cultura informó que Expo Libro Durazno 2026 fue declarada de interés ministerial por el Ministerio de Educación y Cultura. Consideró que el reconocimiento responde a su trayectoria, al trabajo sostenido y a la proyección del evento.

También explicó que esta edición busca fortalecer la identidad de Expo Libro, conservando la esencia de la tradicional Feria del Libro e incorporando nuevas propuestas.

El encuentro llega a sus veinte ediciones luego de una convocatoria que el año pasado registró, según las cifras difundidas por la organización, 2.500 libros vendidos y hasta 9.000 asistentes.

La plaza Independencia, centro de las actividades

La plaza Independencia concentrará buena parte de la programación. Tendrá una carpa de 24 metros de extensión para exposición y venta de libros, además de otra destinada a las presentaciones.

Las actividades también se distribuirán entre el Museo Histórico de Durazno «Casa de Rivera», la Sala Lavalleja y el Centro Cultural Teatro Español.

El viernes se instalará una pantalla gigante en la plaza para seguir el partido entre Uruguay y Argentina, como propuesta complementaria a las actividades de la feria.

Desde la organización se invitó a lectores, familias, instituciones educativas y vecinos de todo el departamento a participar de las cuatro jornadas, con acceso gratuito y propuestas abiertas a la comunidad.

Expo Libro Durazno 2026: programación del 12 al 15 de noviembre

La 20.ª edición ofrecerá presentaciones de libros, charlas, música y gastronomía, con actividades gratuitas y abiertas a toda la comunidad.

Jueves 12 — El gran comienzo

10:00 | Sala Lavalleja. Actuación del elenco Arte Club, de Paysandú.

Actuación del elenco Arte Club, de Paysandú. 11:00 | Plaza Independencia. Colocación e inauguración de «Historieta récord».

Colocación e inauguración de «Historieta récord». 11:30 | Espacio de Letras. Presentación de Yari y las aventuras en el Yí, de Martín Viana.

Presentación de Yari y las aventuras en el Yí, de Martín Viana. 14:00 | Sala Lavalleja. Actuación del elenco Arte Club.

Actuación del elenco Arte Club. 15:00 | Espacio de Letras. Presentación de Fathers of la patria, de Gabriel Cardozo.

Presentación de Fathers of la patria, de Gabriel Cardozo. 16:00 | Espacio de Letras. Presentación de Perfiles de tiempos. Trayectoria artística de Carmelo Lagos, de Adriana Lagos, con participación de Gustavo Cabrera.

Presentación de Perfiles de tiempos. Trayectoria artística de Carmelo Lagos, de Adriana Lagos, con participación de Gustavo Cabrera. 17:00 | Museo Casa de Rivera. Conversatorio «Entre páginas y pantallas»: diálogo e intercambio.

Conversatorio «Entre páginas y pantallas»: diálogo e intercambio. 19:30 | Centro Cultural Teatro Español. Ceremonia de apertura: palabras del intendente, reconocimiento por los 100 años de Radio Durazno y entrega de la Medalla al Mérito a la Labor Intelectual Prof. Carlos Scaffo a Biblioteca País. Intervención de Facundo de Almeida sobre «Diplomacia cultural» y concierto del pianista Juan José Zeballos.

Ceremonia de apertura: palabras del intendente, reconocimiento por los 100 años de Radio Durazno y entrega de la Medalla al Mérito a la Labor Intelectual Prof. Carlos Scaffo a Biblioteca País. Intervención de Facundo de Almeida sobre «Diplomacia cultural» y concierto del pianista Juan José Zeballos. 20:30 | Museo Casa de Rivera. Presentación de Pachequismo, de Marcos Rey, a cargo de Javier Correa.

Viernes 13 — Noche de librerías

10:00 | Espacio de Letras. Matías Castro presenta sus libros interactivos.

Matías Castro presenta sus libros interactivos. 11:00 | Plaza Independencia. Juegos y recreación para niños y adolescentes.

Juegos y recreación para niños y adolescentes. 14:00 | Plaza Independencia. Propuesta narrativa «Abu, ¿me contás?».

Propuesta narrativa «Abu, ¿me contás?». 15:00 | Museo Casa de Rivera. Presentación de Tangos al viento, de Néstor Di Paola, con participación del maestro Roberto Turligo.

Presentación de Tangos al viento, de Néstor Di Paola, con participación del maestro Roberto Turligo. 15:30 | Sala Lavalleja. Presentación de Akira, mi pequeña mascota, de Adriana Ferrari.

Presentación de Akira, mi pequeña mascota, de Adriana Ferrari. 16:00 | Espacio de Letras. Presentación de Paulina Luisi. Unir lo disperso, de José Santín Meléndez.

Presentación de Paulina Luisi. Unir lo disperso, de José Santín Meléndez. 17:00 | Museo Casa de Rivera. Presentación de Manos que escuchan, de Juan José Zeballos.

Presentación de Manos que escuchan, de Juan José Zeballos. 18:00 | Espacio de Letras. Presentación de Relatos, crónicas y ensayos, de Rimer Cardillo.

Presentación de Relatos, crónicas y ensayos, de Rimer Cardillo. 19:00 | Sala Lavalleja. Presentación de Guía astrológica y cuaderno de trabajo, de Lourdes Ferro.

Presentación de Guía astrológica y cuaderno de trabajo, de Lourdes Ferro. 20:00 | Museo Casa de Rivera. Presentación de Pacto de silencio, de Leonardo Haberkorn.

Presentación de Pacto de silencio, de Leonardo Haberkorn. 21:00 | Museo Casa de Rivera. Presentación de Yo solo sé cantar, de Carlos María Fossati.

Presentación de Yo solo sé cantar, de Carlos María Fossati. 21:30 | Plaza Independencia. Homenaje a Rubén Rada, a cargo de Gustavo Belhot.

Sábado 14 — Lecturas, música y política

11:30 | Sala Lavalleja. Charla «Leer para abrir mundos», con Pilar Muñoz.

Charla «Leer para abrir mundos», con Pilar Muñoz. 14:00 | Plaza Independencia. Actividad sobre violencia de género, a cargo de Leyendo Mujeres.

Actividad sobre violencia de género, a cargo de Leyendo Mujeres. 15:00 | Espacio de Letras. Charla sobre autoedición, con Ricardo Cattani.

Charla sobre autoedición, con Ricardo Cattani. 15:30 | Museo Casa de Rivera. Presentación de Telémaco Morales, de Oscar Redón Cabrera.

Presentación de Telémaco Morales, de Oscar Redón Cabrera. 16:30 | Sala Lavalleja. Presentación de Ruperto y el rey del arroyo, de Roy Berocay.

Presentación de Ruperto y el rey del arroyo, de Roy Berocay. 17:30 | Plaza Independencia. Ruperto Rocanrol, con Roy Berocay y su banda.

Ruperto Rocanrol, con Roy Berocay y su banda. 18:00 | Museo Casa de Rivera. Presentación de El código Pittamiglio, de Eduardo Cutiño.

Presentación de El código Pittamiglio, de Eduardo Cutiño. 19:00 | Museo Casa de Rivera. «Cruces de historias», con Jaime Clara y Claudio Invernizzi, en torno a Cambio de hora y Ya ni siquiera miraba las puertas.

«Cruces de historias», con Jaime Clara y Claudio Invernizzi, en torno a Cambio de hora y Ya ni siquiera miraba las puertas. 20:30 | Museo Casa de Rivera. Presentación de Al trabajo y adelante, de Pedro Bordaberry.

Presentación de Al trabajo y adelante, de Pedro Bordaberry. 21:30 | Plaza Independencia. Actuación de Metraya.

Domingo 15 — Entre libros y sabores

10:00 | Espacio de Letras. Participación de la comunidad escritora de Ciudad del Carmen.

Participación de la comunidad escritora de Ciudad del Carmen. 11:00 | Plaza Independencia. Presentación gastronómica de la Junta de Cerro Chato.

Presentación gastronómica de la Junta de Cerro Chato. 11:30 | Espacio de Letras. Presentación de Mi pueblo, mi mundo, de Pedro de los Reyes.

Presentación de Mi pueblo, mi mundo, de Pedro de los Reyes. 13:00 | Plaza Independencia. Actuación de Catalina Mesa.

Actuación de Catalina Mesa. 14:00 | Espacio de Letras. Presentación de Las primeras ciudadanas, de Elena Risso.

Presentación de Las primeras ciudadanas, de Elena Risso. 15:00 | Museo Casa de Rivera. Presentación de Conservas 2, de Garage Gourmet.

Presentación de Conservas 2, de Garage Gourmet. 16:00 | Espacio de Letras. Presentación de Nacional, pasión popular, de Jorge Masena.

Presentación de Nacional, pasión popular, de Jorge Masena. 17:00 | Museo Casa de Rivera. Presentación de El día que fui al infierno, de José Alem.

Presentación de El día que fui al infierno, de José Alem. 18:00 | Museo Casa de Rivera. Charla «Bajo ataque / Wilson: la travesía», con Raúl Vallarino.

Charla «Bajo ataque / Wilson: la travesía», con Raúl Vallarino. 19:00 | Museo Casa de Rivera. Presentación de El tridente, de Antonio Ladra.

Presentación de El tridente, de Antonio Ladra. 20:00 | Plaza Independencia. Gran cierre musical.

De la Biblioteca Carlos Scaffo a las veinte ediciones de Expo Libro

Por Carlos Fariello

La primera Feria del Libro de Durazno se realizó en 2007, el mismo año en que las inundaciones marcaron profundamente a la ciudad. Desde la Biblioteca Municipal Carlos Scaffo, un grupo de funcionarios impulsó una propuesta inicialmente sencilla, con la intención de darle continuidad si encontraba una buena respuesta del público.

Alicia de Souza, entonces encargada de la biblioteca, asumió la tarea de comenzar a planificar aquella primera muestra. Su participación fue recordada durante el lanzamiento de Expo Libro Durazno 2026, realizado en el Museo Histórico «Casa de Rivera».

De Souza estuvo presente y recibió el aplauso de los asistentes, solicitado por el coordinador de Cultura, Miguel Casalás, al repasar los comienzos del encuentro.

Con el transcurso de las ediciones, De Souza y el entonces coordinador de Cultura, Miguel Irrazabal, contribuyeron a dar forma a una feria que fue creciendo e incorporando otros espacios del entorno, como el museo, la Sala Lavalleja y la plaza Independencia.

La vigésima edición recoge ese recorrido y suma una nueva denominación: Expo Libro Durazno. La apuesta, según explicaron los organizadores, es fortalecer una identidad reconocible en el ámbito cultural local y nacional, conservando el carácter de feria.

Desde aquella iniciativa de la biblioteca hasta la actual combinación de libros, charlas, historietas, gastronomía y espectáculos musicales, el encuentro ha ampliado sus propuestas sin perder su vínculo con la promoción de la lectura.

El crecimiento de la feria quedó reflejado en la cobertura de su 19.ª edición, que reunió durante cuatro jornadas a escritores, instituciones culturales y público de diferentes edades.