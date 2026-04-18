Expo Fierros Internacional 2026: hoy y mañana en el Parque del Bicentenario de Durazno

Hoy sábado 18 y mañana domingo 19 de abril se desarrolla en Durazno la cuarta edición de la Expo Fierros Internacional, que este año tiene como punto de encuentro al Parque del Bicentenario. La cita promete dos jornadas a pura propuesta: exhibición de vehículos clásicos y deportivos, shows musicales, el sobrevuelo de aeronaves de la Brigada Aérea y múltiples atractivos adicionales.

Entrada libre con espíritu solidario

El evento es de entrada libre y gratuita, aunque desde la organización invitan a los asistentes a concurrir con un alimento no perecedero, que luego será donado a los merenderos de Jardines del Hipódromo y Los Gurises.

La expo también tiene un componente solidario a través de la gastronomía: los puestos de venta de productos gastronómicos están a cargo de las Escuelas N.º 20, N.º 65, N.º 75 y N.º 85, y la recaudación será íntegramente para las instituciones educativas. A la lista de beneficiarios se suma la Asociación de Impedidos Duraznenses (ADID).

La palabra de los organizadores

Las caras visibles de la organización, que cuenta con el apoyo de la Intendencia de Durazno, son Agustín Corralejo y Santiago Basso. Ambos destacaron el respaldo recibido para sostener el crecimiento del evento.

«La colaboración con la que nosotros estamos contando es importantísima para poder llegar a lograr este nivel de evento que estamos promocionando. La Expo Fierros es un evento que atrae vehículos clásicos y deportivos que llegan de todos los puntos del país y también de los alrededores, por eso es de carácter internacional. Ya tenemos presencias confirmadas de vehículos que vienen desde Argentina y Brasil», explicó Corralejo.

Por su parte, Basso subrayó el carácter solidario de la propuesta: «Lo hacemos con entrada libre y gratuita, pero pedimos a la gente que colabore llevando un alimento, que no es obligatorio. La comunidad fierrera, como le solemos llamar nosotros, en este sentido es muy solidaria».

Sobrevuelo de aeronaves PC-7 Turbo Trainer

Uno de los atractivos más destacados llegará desde el aire. Hoy sábado a las 17:00, previo al inicio de los espectáculos en el escenario, se podrá observar el pasaje a baja altura y las evoluciones de aeronaves PC-7 Turbo Trainer pertenecientes al escuadrón de vuelo avanzado de la Brigada Aérea de Santa Bernardina, que se suman así a la fiesta.

En tierra, las dos jornadas tendrán exhibición de motos de alta cilindrada de todas las épocas, autos antiguos con variedad de marcas y modelos, y la presencia de vehículos llegados desde distintos puntos de Uruguay y del exterior.

Stands, desfile de modas y artes marciales

La oferta del evento se completa con la instalación de diferentes stands, un desfile de modas a cargo de M&M y la exhibición de la Federación Uruguaya de MMA (artes marciales), que aportará un componente deportivo adicional a la propuesta fierrera.

Trotsky Vengarán cierra la jornada del sábado

La agenda musical de hoy arrancará pasadas las 17:00 con la actuación de distintas bandas:

Blues del Trueno (Trinidad, Flores).

(Trinidad, Flores). Licántropo (Montevideo).

(Montevideo). Devastados (Durazno).

(Durazno). Nor: Norberto Arriola, guitarrista de Rey Toro.

El cierre está previsto para las 22:00 con el histórico grupo Trotsky Vengarán, una oportunidad ideal para los fanáticos del rock que evocará el espíritu del recordado Pilsen Rock, el megaevento que durante años tuvo a Durazno como capital nacional del rock.