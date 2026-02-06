Paso de los Toros celebrará sus 40 años de Expo Feria con cinco noches y una grilla de alto impacto

Del 12 al 16 de febrero, la Expo Feria de Paso de los Toros ofrecerá entrada libre y espectáculos cada noche, con DJ Sanata, Buitres, Luana y La Beriso como principales atracciones de una edición aniversario.

La ciudad de Paso de los Toros se prepara para vivir una edición especial de su Expo Feria. Del 12 al 16 de febrero, el tradicional evento celebrará su 40ª edición con una propuesta renovada, una nutrida grilla artística y entrada totalmente gratuita.

La muestra, que en sus orígenes tuvo un fuerte perfil productivo —cuando el ovino le valió a la ciudad el reconocimiento como capital nacional—, se ha transformado con los años en una de las principales citas culturales y populares de la región.

El Parque Batlle y Ordóñez, epicentro de la fiesta

El Parque Batlle y Ordóñez será nuevamente el escenario central donde confluirán las propuestas musicales, artesanales y comerciales, bajo la organización del Municipio de Paso de los Toros.

Desde el gobierno local se viene promoviendo una amplia participación popular a través de lanzamientos y rondas de prensa, acompañando una programación que apunta a públicos diversos y a consolidar el carácter abierto del evento.

Todas las jornadas comenzarán a las 20 horas y contarán con espectáculos en vivo, actividades paralelas y espacios pensados para disfrutar en familia.

Apertura con música popular y elección de reinas

La Expo Feria abrirá el jueves 12 de febrero con una noche marcada por la música popular y la tradición. Sobre el escenario se presentarán Los Ñatos, Bainco, Chacho Ramos y Fede Rojas.

La jornada inaugural incluirá además la elección de las reinas del certamen, uno de los momentos clásicos de la Expo, que año a año convoca a un importante marco de público.

Viernes de plena movida tropical y urbana

El viernes 13 la grilla tendrá un perfil más bailable, con las actuaciones de Villazul, Juancho Rodman, Sonido Cristal, Banda 220, Los Palmae y The la Planta.

La noche promete ritmo sostenido y una fuerte presencia de géneros populares que suelen reunir a públicos jóvenes y familias en torno al escenario principal.

Fin de semana con nombres fuertes

El sábado 14 concentrará una de las jornadas más extensas y variadas. Se presentarán El Monchi, Voces sin Tiempo, Joaquín Rodríguez, Mota y Buitres, junto a la banda argentina La Beriso, Marca Akme y Vanesa Britos.

El domingo 15 el cierre musical estará marcado por el folclore y la música popular, con Lucía Chappe, Clave de Sol, Piero y Horacio, Sin Estribos, Herederos, La Penúltima y Luana.

Un cierre distinto con DJ Sanata

Como complemento especial, el lunes 16 se sumará una propuesta diferente. El comunicador Gonzalo Camarota llegará a Paso de los Toros con su personaje DJ Sanata, impulsor de la movida montevideana La Bajada.

Entrada libre, cinco noches de espectáculos y una grilla pensada para todos los públicos marcan la 40ª edición de la Expo Feria.

Con una programación diversa y un fuerte anclaje popular, la Expo Feria de Paso de los Toros vuelve a posicionarse como uno de los eventos destacados del calendario cultural del centro del país.

