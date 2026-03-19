Exploradores del Yí: entregaron el premio y ya hay nueva propuesta para Pascua

Juan Moreira ganó el pasaje a Buenos Aires. Ahora la División Turismo convoca a 45 personas para recorrer Carlos Reyles, Baygorria y Centenario el 2 de abril.

La División Turismo del Gobierno de Durazno cerró un ciclo y abrió otro. Esta semana se realizó la entrega del premio mayor de la actividad «Exploradores del Yi»: un pasaje ida y vuelta a Buenos Aires, cortesía de la empresa Nossar, que fue a manos del ganador Juan Moreira.

La iniciativa forma parte de una serie de acciones que desde la División Turismo buscan promover el conocimiento del departamento, su historia, su cultura y el cuidado del medio ambiente, apostando a que sean los propios duraznenses quienes descubran y valoren el territorio que habitan.

Exploradores de Pascua: nueva propuesta, 45 cupos

Con el mismo espíritu, el Departamento de Desarrollo y la División Turismo del Gobierno de Durazno ya tienen lista la próxima propuesta: «Exploradores de Pascua», una experiencia guiada que recorrerá distintos puntos del departamento el miércoles 2 de abril.

El recorrido pasará por las localidades de Carlos Reyles, Baygorria y Centenario, tres destinos con atractivos naturales, históricos y paisajísticos que vale la pena conocer de cerca y con guía especializado.

Los cupos son limitados: 45 personas podrán participar. Las inscripciones se realizan en los Centros de Información Turística del departamento, y el sorteo para definir los participantes se llevará a cabo el 26 de marzo.

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