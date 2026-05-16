Niños de escuelas rurales de Durazno fueron al Sodre a ver «El Corsario»

Este miércoles 13, alumnos de diversas escuelas rurales del departamento de Durazno participaron de una jornada cultural en la ciudad de Montevideo, compartiendo la visita al Auditorio Nacional Adela Reta con más de 1.200 chicos del país.

Una función especial de «El Corsario»

Se trató de una función especial de «El Corsario», un clásico que estará en cartelera hasta el 24 de mayo en el Auditorio Nacional Adela Reta.

El encuentro se realizó en el marco del programa «En primera fila: escuelas rurales al Auditorio», una iniciativa que comenzó en 2013 y que tiene como objetivo acercar la cultura, el arte y el teatro a todos los niños y niñas del Uruguay.

Para muchos, la primera vez en Montevideo

Este proyecto permite que muchos niños del interior del país conozcan por primera vez Montevideo y tengan la oportunidad de asistir a una función de ballet clásico.

En esta ocasión participaron estudiantes de Durazno y otros departamentos: Artigas, Rivera, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Flores, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Río Negro, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.

Más de 1200 alumnos del campo a la ciudad

104 escuelas rurales en total

La actividad contó con la participación de 104 escuelas rurales del interior del país que viajaron a la capital para disfrutar de esta experiencia cultural.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Educación y Cultura, junto a ANEP, la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, el Auditorio Nacional Adela Reta y la UNESCO, a través de su Red de Escuelas Asociadas.

El proyecto brinda la posibilidad de que alumnos de los rincones más alejados del Uruguay accedan al derecho a la cultura y puedan disfrutar de una función especialmente dedicada a ellos. En esta oportunidad también participaron estudiantes de cuatro liceos, un grupo de formación del departamento de Treinta y Tres y alumnos del Centro Educativo de Capacitación y Producción de Canelones.

Autoridades presentes

En el evento participaron autoridades nacionales y educativas, además de representantes del Sodre y de la UNESCO.

Durante la apertura estuvieron presentes el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, el director general del MEC, Carlos Varela, el presidente de ANEP, Pablo Caggiani y, por la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, la directora general Gabriela Salsamendi y la subdirectora general Selva Pérez.

También participaron integrantes del Consejo Directivo del Sodre, entre ellos Luis Pérez Aquino, Alejandra Moreira y Natalia Schiavone, así como la directora artística del Ballet Nacional del Sodre, María Noel Riccetto, quienes compartieron la experiencia junto a los alumnos llegados desde distintos puntos del país.

«Generar oportunidades para acercar la cultura»

El director del Departamento de Educación Rural, Limber Santos, destacó que esta iniciativa no solo permite acceder a una función de ballet, sino también conocer otros espacios de la capital, convirtiéndose cada año en una experiencia enriquecedora y muy esperada por niños, familias y docentes.

Por su parte, Gabriela Salsamendi sostuvo que fue una jornada de celebración y agradeció a todos los que hacen posible esta experiencia, especialmente al cuerpo inspectivo y a los maestros. «Hay una cosa en la que hay que poner énfasis, que es esto de generar oportunidades para acercar la cultura a los niños y niñas de nuestro país, para que puedan conocer este lugar maravilloso».