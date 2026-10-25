Escolares de Sarandí del Yí celebraron los 100 años de Aníbal Sampayo con música y arte

Los escolares de Sarandí del Yí fueron protagonistas de un homenaje a Aníbal Sampayo, uno de los grandes referentes de la música popular uruguaya, al cumplirse cien años de su nacimiento. El Festival de Artes Integradas reunió a estudiantes, docentes y familias de distintas instituciones educativas de la ciudad, en una jornada dedicada a la música, el canto y otras expresiones artísticas.

La actividad se desarrolló días pasados y tuvo como inspiración la vida y la obra del poeta, compositor, guitarrista y arpista sanducero, nacido el 6 de agosto de 1926.

El centenario de Sampayo brindó la oportunidad de acercar su legado a nuevas generaciones mediante propuestas artísticas preparadas en los centros de estudio.

Los niños, protagonistas del homenaje

Durante el festival, estudiantes de distintas instituciones educativas de Sarandí del Yí compartieron presentaciones musicales, interpretaciones y otras manifestaciones creativas.

Cada intervención permitió mostrar parte del trabajo desarrollado en las aulas y el acompañamiento de los docentes, quienes promovieron la participación de los escolares en una celebración colectiva.

La propuesta también favoreció el encuentro entre comunidades educativas de la segunda ciudad del departamento, con el arte como elemento de integración.

El público, integrado por familiares, educadores y vecinos, acompañó las presentaciones y reconoció el esfuerzo de los participantes.

Desde el equipo docente se agradeció especialmente a las personas e instituciones que colaboraron en la organización, así como a las familias que respaldaron la actividad.

Más allá de las actuaciones, el festival permitió que los niños compartieran experiencias, desarrollaran sus capacidades expresivas y se acercaran a una figura fundamental de la cultura uruguaya.

Aníbal Sampayo, una vida dedicada al canto del litoral

Aníbal Domingo Sampayo Arrastúe nació en Paysandú el 6 de agosto de 1926 y falleció en esa misma ciudad el 9 de mayo de 2007.

Desde temprana edad manifestó interés por la música y recibió las enseñanzas del maestro Alberto Carbone. En 1939 comenzó a participar en audiciones radiales junto a los hermanos Juan Alberto y Homero Soler, dando sus primeros pasos en una trayectoria que lo llevaría a recorrer distintos escenarios de Uruguay y Argentina.

En 1940 integró el conjunto Fulgores, dirigido por Carbone, y posteriormente inició un prolongado vínculo artístico con Leonardo Melano.

Su interés por las tradiciones musicales del litoral lo llevó a investigar el folclore uruguayo y argentino, incorporando esas influencias a una obra profundamente vinculada con el río, el paisaje y la vida de sus habitantes.

Entre sus composiciones más reconocidas figuran «Río de los pájaros» y «Ky chororó», canciones que trascendieron fronteras y fueron interpretadas por destacados artistas latinoamericanos.

Mercedes Sosa, Jorge Cafrune, Los Olimareños y Horacio Guarany figuran entre los intérpretes que contribuyeron a difundir su repertorio.

Su trayectoria también incluyó la publicación de investigaciones y trabajos dedicados a las raíces culturales de la región.

El vínculo con Durazno y el Charrúa de Oro de 1993

La figura de Sampayo mantiene un vínculo especial con Durazno.

En 1993 recibió el Charrúa de Oro en el Festival Nacional de Folclore, distinción que reconoció su trayectoria y su aporte a la música popular.

El galardón constituye uno de los principales reconocimientos del festival duraznense, que continúa distinguiendo a artistas nacionales e internacionales. En la edición de 2026, el Charrúa de Oro fue otorgado a Chacho Ramos.

Durante este año, el centenario del nacimiento de Sampayo motivó diversas actividades culturales y educativas en Uruguay. Entre ellas se incluyeron conciertos y la publicación de un nuevo cancionero destinado a facilitar la interpretación de sus composiciones.

En Sarandí del Yí, el homenaje adquirió una dimensión particular al tener como protagonistas a los escolares.

A través de la música, el canto y otras expresiones artísticas, los estudiantes participaron en una celebración que permitió mantener presente la obra de Sampayo y transmitir a nuevas generaciones una parte fundamental de la identidad cultural uruguaya.