El Encuentro Gaucho celebra su 25ª edición con tres días de tradiciones en Durazno

Del viernes 6 al domingo 8 de febrero, el Encuentro Gaucho vuelve al Parque de la Hispanidad con jineteadas, pruebas de rienda, desfiles y espectáculos musicales.

En el marco del 52° Festival Nacional de Folclore, Durazno será nuevamente escenario de una de sus expresiones más representativas de la tradición rural: la 25ª edición del Encuentro Gaucho, que se desarrolla los días viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de febrero de 2026 en el ruedo y el Rancho de Piedra del Parque de la Hispanidad.

La actividad es organizada por la Sociedad Criolla Carlos Reyles y mantiene su carácter popular, con entrada gratuita al predio. El acceso a las gradas tiene un costo de $ 350, permitiendo disfrutar de las principales competencias y espectáculos desde un espacio preferencial.

Viernes de pruebas y montas

La programación comienza el viernes 6 de febrero con actividades netamente camperas. Desde las 15:00 horas se desarrollan las pruebas de rienda a nivel nacional, mientras que a las 19:00 se da paso a las montas en pelo, con un total de 58 montas previstas.

Por la noche, el Rancho de Piedra se transforma en escenario musical. Desde las 21:30 horas actúan Copla Alta, Entre Fuelles y Bordones y Hebert Altuna y La Repolkera, en una velada que combina música criolla y encuentro popular.

El sábado, desfile y campeonato

El sábado 7 de febrero se inicia temprano, a las 9:00 horas, con el tradicional desfile por la ciudad, partiendo desde el Parque de la Hispanidad. Se anuncia la participación de más de 50 aparcerías y más de 1.000 caballos y jinetes, uno de los momentos más convocantes del Encuentro Gaucho.

Durante la tarde, a las 14:00, se disputan las semifinales de pruebas de rienda, y a las 16:30 comienza el Campeonato Nacional de Jineteadas, uno de los platos fuertes del programa.

En paralelo, el Rancho de Piedra ofrece una grilla musical continua:

a las 12:30, Lucía Aramburu y Dúo Cuames;

a las 18:00, Horacio Urtiaga;

y desde las 21:00, una extensa noche con Jorge Elías, Germán Falero, Cruza Caminos, Sin Barbada, Hebert Altuna y La Repolkera y Los Gaiteros.

El desfile del sábado

Más de 1.000 jinetes y caballos recorren la ciudad, reafirmando la identidad gaucha del evento.

Domingo de finales y cierre

La actividad continúa el domingo 8 de febrero desde las 9:30, con las finales de las pruebas de rienda. A las 11:00 horas se celebra la tradicional Misa Criolla, uno de los momentos más simbólicos del Encuentro.

Por la tarde, desde las 16:30, se desarrolla una nueva jornada del Campeonato Nacional de Jineteadas, con un programa que incluye 36 montas en basto oriental, 12 montas en basto argentino y 36 montas en pelo.

El cierre está previsto para las 22:00 horas, con la entrega de premios en el Rancho de Piedra y música en vivo. Durante la jornada dominical, el escenario recibe a las 12:30 al Dúo Sin Frontera y Diego Cedrés “El Curao”, a las 18:00 a Los Majestuosos del Chamamé, y finalmente a Meta Fuelle, encargado de acompañar el broche final.

Con tres días intensos de competencias, música y tradición, el Encuentro Gaucho vuelve a consolidarse como uno de los pilares culturales del verano duraznense, integrando campo, ciudad y memoria colectiva en el corazón del Festival de Folclore.

Programa del Encuentro Gaucho – 25ª edición

Viernes 6 de febrero

15:00 · Pruebas de rienda (nivel nacional)

19:00 · Montas en pelo (58)

21:30 · Espectáculos musicales en el Rancho de Piedra

Copla Alta · Entre Fuelles y Bordones · Hebert Altuna y La Repolkera

Sábado 7 de febrero

09:00 · Desfile tradicional por la ciudad

(más de 50 aparcerías y más de 1.000 caballos y jinetes)

14:00 · Semifinales de pruebas de rienda

16:30 · Campeonato Nacional de Jineteadas

Rancho de Piedra:

12:30 · Lucía Aramburu y Dúo Cuames

18:00 · Horacio Urtiaga

21:00 · Jorge Elías · Germán Falero · Cruza Caminos · Sin Barbada ·

Hebert Altuna y La Repolkera · Los Gaiteros

Domingo 8 de febrero

09:30 · Finales de pruebas de rienda

11:00 · Misa Criolla

16:30 · Campeonato Nacional de Jineteadas

(36 montas basto oriental · 12 basto argentino · 36 en pelo)

22:00 · Cierre y entrega de premios

Rancho de Piedra:

12:30 · Dúo Sin Frontera · Diego Cedrés “El Curao”

18:00 · Los Majestuosos del Chamamé

22:00 · Entrega de premios y actuación de Meta Fuelle

