Montes del Plata
Montes del Plata
Montes del Plata
Close Menu
Archivo
febrero 2026
L M X J V S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
jueves 5 de febrero de 2026

El Encuentro Gaucho celebra su 25ª edición con tres días de tradiciones en Durazno

Por Lectura: 4 minutos
El Encuentro Gaucho celebra su 25ª edición con tres días de tradiciones en Durazno

Del viernes 6 al domingo 8 de febrero, el Encuentro Gaucho vuelve al Parque de la Hispanidad con jineteadas, pruebas de rienda, desfiles y espectáculos musicales.

En el marco del 52° Festival Nacional de Folclore, Durazno será nuevamente escenario de una de sus expresiones más representativas de la tradición rural: la 25ª edición del Encuentro Gaucho, que se desarrolla los días viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de febrero de 2026 en el ruedo y el Rancho de Piedra del Parque de la Hispanidad.

La actividad es organizada por la Sociedad Criolla Carlos Reyles y mantiene su carácter popular, con entrada gratuita al predio. El acceso a las gradas tiene un costo de $ 350, permitiendo disfrutar de las principales competencias y espectáculos desde un espacio preferencial.

Viernes de pruebas y montas

La programación comienza el viernes 6 de febrero con actividades netamente camperas. Desde las 15:00 horas se desarrollan las pruebas de rienda a nivel nacional, mientras que a las 19:00 se da paso a las montas en pelo, con un total de 58 montas previstas.

Por la noche, el Rancho de Piedra se transforma en escenario musical. Desde las 21:30 horas actúan Copla Alta, Entre Fuelles y Bordones y Hebert Altuna y La Repolkera, en una velada que combina música criolla y encuentro popular.

El sábado, desfile y campeonato

El sábado 7 de febrero se inicia temprano, a las 9:00 horas, con el tradicional desfile por la ciudad, partiendo desde el Parque de la Hispanidad. Se anuncia la participación de más de 50 aparcerías y más de 1.000 caballos y jinetes, uno de los momentos más convocantes del Encuentro Gaucho.

Durante la tarde, a las 14:00, se disputan las semifinales de pruebas de rienda, y a las 16:30 comienza el Campeonato Nacional de Jineteadas, uno de los platos fuertes del programa.

En paralelo, el Rancho de Piedra ofrece una grilla musical continua:
a las 12:30, Lucía Aramburu y Dúo Cuames;
a las 18:00, Horacio Urtiaga;
y desde las 21:00, una extensa noche con Jorge Elías, Germán Falero, Cruza Caminos, Sin Barbada, Hebert Altuna y La Repolkera y Los Gaiteros.

El desfile del sábado
Más de 1.000 jinetes y caballos recorren la ciudad, reafirmando la identidad gaucha del evento.

Domingo de finales y cierre

La actividad continúa el domingo 8 de febrero desde las 9:30, con las finales de las pruebas de rienda. A las 11:00 horas se celebra la tradicional Misa Criolla, uno de los momentos más simbólicos del Encuentro.

Por la tarde, desde las 16:30, se desarrolla una nueva jornada del Campeonato Nacional de Jineteadas, con un programa que incluye 36 montas en basto oriental, 12 montas en basto argentino y 36 montas en pelo.

El cierre está previsto para las 22:00 horas, con la entrega de premios en el Rancho de Piedra y música en vivo. Durante la jornada dominical, el escenario recibe a las 12:30 al Dúo Sin Frontera y Diego Cedrés “El Curao”, a las 18:00 a Los Majestuosos del Chamamé, y finalmente a Meta Fuelle, encargado de acompañar el broche final.

Con tres días intensos de competencias, música y tradición, el Encuentro Gaucho vuelve a consolidarse como uno de los pilares culturales del verano duraznense, integrando campo, ciudad y memoria colectiva en el corazón del Festival de Folclore.

Programa del Encuentro Gaucho – 25ª edición

Viernes 6 de febrero
15:00 · Pruebas de rienda (nivel nacional)
19:00 · Montas en pelo (58)
21:30 · Espectáculos musicales en el Rancho de Piedra
  Copla Alta · Entre Fuelles y Bordones · Hebert Altuna y La Repolkera

Sábado 7 de febrero
09:00 · Desfile tradicional por la ciudad
  (más de 50 aparcerías y más de 1.000 caballos y jinetes)
14:00 · Semifinales de pruebas de rienda
16:30 · Campeonato Nacional de Jineteadas

Rancho de Piedra:
12:30 · Lucía Aramburu y Dúo Cuames
18:00 · Horacio Urtiaga
21:00 · Jorge Elías · Germán Falero · Cruza Caminos · Sin Barbada ·
  Hebert Altuna y La Repolkera · Los Gaiteros

Domingo 8 de febrero
09:30 · Finales de pruebas de rienda
11:00 · Misa Criolla
16:30 · Campeonato Nacional de Jineteadas
  (36 montas basto oriental · 12 basto argentino · 36 en pelo)
22:00 · Cierre y entrega de premios

Rancho de Piedra:
12:30 · Dúo Sin Frontera · Diego Cedrés “El Curao”
18:00 · Los Majestuosos del Chamamé
22:00 · Entrega de premios y actuación de Meta Fuelle

El tiempo en Durazno: 🌤️ 24° Ver detalle
Lo más leído de la semana
Ranking según lecturas reales de los últimos 7 días
#1
Felipe Algorta abrió la puerta al regreso del Pilsen Rock en Durazno
#2
Carnaval de Durazno 2026: el desfile inaugural enciende la mayor fiesta del centro del país
#3
Hoy se inaugura el Carnaval en Durazno con desfile por 18 de Julio
#4
Comenzó la construcción del Durazno Shopping Terminal: inversión de US$ 20 millones
#5
URSEC habilitó la transferencia parcial de Yí Visión TV Cable en Durazno
Noticias relacionadas
Más de 31 mil personas ya se registraron para el Festival de Folclore en Durazno
Más de 31 mil personas ya se registraron para el Festival de Folclore en Durazno
Más de 20.000 personas ya se registraron para el Festival de Folclore en Durazno
Más de 20.000 personas ya se registraron para el Festival de Folclore en Durazno
Entrada gratis previo registro para ingresar al Festival de Folclore de Durazno: Enterate cómo
Entrada gratis previo registro para ingresar al Festival de Folclore de Durazno: Enterate cómo
Seguí informado con El Acontecer
La actualidad de Durazno, todos los días.
Seguir en Facebook
PUBLICIDAD
Trips & Travels
Banca de Quinielas
DAC
RAGL
Turismar
Camedur
PUBLICIDAD
Rey Clothes & Shoes
Camedur
Óptica Florida
Banca de Quinielas
RAGL
MW Automotriz