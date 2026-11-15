San Jorge vive este domingo 15 de noviembre la jornada de cierre del 18.º Encuentro Británico Oriental, una celebración que este año amplió su programación a tres días y reúne tradiciones criollas, competencias de aparcerías, jineteadas y espectáculos musicales. El desfile de caballería gaucha, el Pericón Nacional y las 80 montas previstas para la tarde figuran entre las principales actividades de la última jornada.

El crecimiento sostenido del festival llevó a la organización, encabezada por Besandro Ferreira, secretario de la Junta Local, a incorporar por primera vez una tercera jornada de actividades. La celebración comenzó el viernes 13 y se extiende hasta este domingo, con propuestas para vecinos y visitantes que llegan desde distintos puntos del departamento y del país.

El encuentro busca mantener vivas las tradiciones orientales y recordar las raíces británicas de los primeros pobladores de la zona, una identidad que distingue a esta localidad del interior de Durazno.

Domingo de desfile, Pericón Nacional y 80 montas

La programación del domingo establece el comienzo de las actividades a las 9:00 horas, con el desfile de caballería gaucha por las calles de San Jorge, que culmina en el ruedo «Antonio Rivero».

Allí está prevista la interpretación del Himno Nacional y la realización del tradicional Pericón Nacional, con la participación de numerosas parejas.

Entre los bailarines figura el propio Besandro Ferreira, quien adelantó que, en caso de asistir, el intendente Felipe Algorta será invitado a incorporarse al baile.

Posteriormente, en la carpa gigante, está anunciada la actuación del grupo La Once.

Desde las 14:00 horas se desarrollará uno de los principales atractivos de la celebración: 80 montas en las categorías Basto Oriental y Pelo, con la participación de 12 tropillas a premio.

La actividad culminará con una rueda especial en cuero tendido, que otorgará $10.000 a la mejor jineteada y otros $10.000 al mejor potro.

Los relatos estarán a cargo de Víctor Olivera y el floreador será Emanuel Calero.

Durante la noche se realizará la entrega de premios y el cierre musical, con las actuaciones previstas de Los Kumbiancheros, La Misma Cuadra y Martín Piña.

Una programación que comenzó el viernes

La 18.ª edición incorporó una jornada adicional para distribuir mejor las actividades y ofrecer más oportunidades de participación.

El viernes 13 se programaron las actuaciones de Bailanteros y Carlitos Martínez y su banda, junto con la elección de la Reina del Encuentro Británico Oriental.

La propuesta permitió que las aparcerías comenzaran a participar desde la primera noche.

El sábado 14, el ruedo «Antonio Rivero» concentró la programación de competencias de aparcerías para distintas edades, con premios económicos y trofeos.

También se anunció una rueda en pelo, en la que cada jinete aportaba su potro, sin costo de inscripción, con un premio de $40.000 para la mejor jineteada.

Por la noche se programó el concurso de baile de aparcerías, acompañado por Los Gaiteros de Sarandí del Yí.

La actividad artística se distribuyó en dos escenarios, con una grilla integrada por Diego Cedrés «El Curao», A Rienda Suelta, Conquistadores, Cincopados, Silvana y Yacu, Sonido Cristal y Fer Goday, además del cierre previsto a cargo de Caracol.

El sistema de dos escenarios, incorporado el año pasado, permite alternar las actuaciones y reducir los tiempos de espera entre espectáculos.

Trece aparcerías de distintos puntos del departamento

La participación de agrupaciones tradicionalistas constituye uno de los principales componentes del encuentro.

Este año son 13 las aparcerías inscriptas para competir, provenientes de San Jorge y de otras localidades del departamento.

De San Jorge participan Amanecer Gaucho y San Jorge.

Desde la ciudad de Durazno concurren Raíces Gauchas, Alto Horizonte, San Isidro, Piedra Mora y Los Matreros.

También están inscriptas Los Gauchos Unidos, de Rolón; La Paisanada, de Blanquillo; La Espuela, de Puntas de Herrera; Renacer de la Tradición, de Sarandí del Yí; Embozalando Tradiciones, de Ombúes de Oribe, y la aparcería de Ciudad del Carmen.

La convocatoria refleja el interés que ha despertado el encuentro entre agrupaciones de diferentes puntos del territorio, que encuentran en San Jorge un espacio para compartir destrezas, tradiciones y actividades culturales.

El Regimiento N.º 2 no participará por duelo

En principio, estaba prevista la participación de integrantes del Regimiento «Tte. Gral. Pablo Galarza» de Caballería Blindado N.º 2, que encabezarían el desfile y realizarían una exhibición de polo.

Sin embargo, según informó la organización, las autoridades militares comunicaron que no participarán en esta edición en señal de luto por el reciente fallecimiento de uno de sus integrantes.

Se trata del militar oriundo de Sarandí del Yí que perdió la vida mientras realizaba un curso de buzo táctico en Fray Bentos.

La decisión modifica esa parte de la programación inicialmente anunciada para el domingo.

Preparativos para recibir visitantes y acampantes

Besandro Ferreira destacó el trabajo realizado durante las últimas semanas para acondicionar el predio y recibir a los participantes.

Las tareas involucraron a funcionarios de la Junta Local, equipos de Servicios, Obras y Caminería Rural, además de participantes de los programas MIDES y Uruguay Impulsa.

Entre las mejoras se encuentran el acondicionamiento del ruedo y del parque, la preparación de espacios para camping y la instalación de duchas con agua caliente.

Estas comodidades buscan facilitar la permanencia de quienes llegan desde otras localidades para participar de las actividades durante el fin de semana.

En cuanto a la programación musical, Ferreira explicó que se procuró combinar artistas de trayectoria con músicos jóvenes, ofreciendo una propuesta variada para distintos públicos.

Una fiesta que mantiene viva la identidad de San Jorge

Con 18 ediciones, el Encuentro Británico Oriental se ha consolidado como una de las celebraciones tradicionales del departamento.

La fiesta combina la cultura criolla con el recuerdo de los primeros pobladores británicos de San Jorge, manteniendo una identidad particular dentro del calendario de eventos de Durazno.

La continuidad del encuentro también representa un esfuerzo colectivo de la comunidad, de las agrupaciones participantes y de los funcionarios que colaboran con la organización.

La incorporación de una tercera jornada, la participación de trece aparcerías y la ampliación de los espectáculos muestran el crecimiento de una celebración que busca seguir atrayendo visitantes y dando visibilidad a la localidad.

En la edición anterior, El Acontecer repasó la propuesta cultural y tradicionalista de San Jorge, que entonces se extendía durante dos días.