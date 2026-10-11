Durazno revivirá su historia este lunes con personajes de época, relatos y música en Plaza Independencia

La Plaza Independencia será escenario este lunes 12 de octubre, desde las 17:00 horas, de una recreación histórica por los 205 años de Durazno, con personajes de época, fotografías antiguas, relatos y música. La propuesta invita a recorrer distintos momentos del pasado de la ciudad en el mismo espacio que forma parte de su identidad histórica.

La actividad, organizada por la División Turismo del Departamento de Desarrollo de la Intendencia de Durazno, se suma a las celebraciones del aniversario de la fundación de la Villa San Pedro del Durazno, ocurrida en 1821.

Personajes de época y fotografías de la ciudad

Uno de los principales atractivos será la participación del Pequeño Teatro de Durazno, cuyos integrantes realizarán una representación de personajes de época para acercar al público a distintos aspectos de la vida de otros tiempos.

La propuesta estará acompañada por una muestra fotográfica a cielo abierto, que permitirá apreciar imágenes vinculadas a la memoria de Durazno y a las transformaciones que ha experimentado la ciudad a lo largo de su historia.

Ambas actividades formarán parte de una jornada concebida para recuperar recuerdos y acercar el pasado a las nuevas generaciones.

Un recorrido por la plaza con relatos de UNI 3

La celebración incluirá también un recorrido por las cuatro cuadras que rodean Plaza Independencia, acompañado de relatos históricos a cargo de integrantes de UNI 3.

La participación se desarrollará a través del taller «Horas para recordar», cuyos integrantes compartirán historias y recuerdos relacionados con distintos momentos de la vida duraznense.

El recorrido permitirá vincular los espacios del centro de la ciudad con acontecimientos y memorias que forman parte de su historia.

Música, campanas y misa en San Pedro

La programación comprenderá además el repique de campanas de la Parroquia San Pedro y la actuación especial de un ensamble de músicos, incorporando la música a la conmemoración del aniversario.

Como cierre de la jornada, los participantes se trasladarán a la Iglesia San Pedro, donde el obispo Alfonso Bauer celebrará una misa en acción de gracias por los 205 años de la fundación de Durazno.

La actividad propone así una celebración que combinará teatro, patrimonio fotográfico, relatos históricos y expresiones musicales y religiosas, con Plaza Independencia como punto central del encuentro.

La invitación está dirigida a vecinos y visitantes que deseen sumarse a esta propuesta organizada en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad.