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viernes 25 de septiembre de 2026

Durazno celebra el desfile de primavera con comparsas, murgas y una escola de samba

Por Lectura: 2 minutos
Durazno celebra el desfile de primavera con comparsas, murgas y una escola de samba

Durazno celebra este sábado 26, desde las 19:00, una nueva edición del desfile de primavera, con seis comparsas, una escola de samba y dos murgas recorriendo las calles del centro. El recorrido arranca en Larrañaga y Tuboras y finaliza en el Monumento de las Primeras Llamadas del Interior, y como cada año habrá premio al frente mejor decorado con motivos alusivos a la estación.

Las agrupaciones participantes recorrerán las calles de la ciudad llevando música, color y la alegría propia de la fiesta popular que caracteriza a esta celebración cada año.

El recorrido

El desfile comienza en la intersección de las calles Larrañaga y Tuboras, desde donde las agrupaciones inician la marcha por las calles céntricas. Finaliza en el Monumento de las Primeras Llamadas del Interior, que vuelve a convertirse en punto de encuentro para la celebración.

Candombe, samba y murga

La propuesta reúne a seis comparsas: Rabia Candombera, Lonjas del Varona, Afrocán, Mandela, Kimbundu y LD Flores, que aportan el sonido de los tambores y las danzas del candombe.

También participa la Scola do Samba Villa María, con sus coreografías y colores característicos del género. Completan la propuesta artística las murgas Don Timoteo y La Desafinada, que suman humor, crítica y canciones al desfile.

Premio al frente mejor decorado

Como parte de la celebración, se entregará un premio al frente mejor decorado con motivos alusivos al desfile. La iniciativa invita especialmente a los vecinos de las calles del recorrido a vestir sus hogares y comercios con guirnaldas, flores y otros elementos festivos de la primavera.

La invitación a participar del desfile es abierta a toda la comunidad: tanto a los vecinos de la zona por donde pasan las agrupaciones como al público de otros puntos de la ciudad que quiera sumarse a disfrutar de la jornada.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy