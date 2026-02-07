Más de 1.500 jinetes coparon Durazno en un desfile histórico del Encuentro Gaucho

A caballo, en carruajes y al grito de “¡Viva la Patria!”, aparcerías de todo el país desbordaron las calles en una postal multitudinaria que reafirmó la fuerza del tradicionalismo duraznense.

Una postal que ya es parte de la historia

Durazno vivió este sábado una de las imágenes más potentes de su calendario cultural. Con una demostración imponente de tradición y fervor criollo, la Sociedad Criolla Carlos Reyles encabezó el tradicional desfile del 25.º Encuentro Gaucho, en paralelo a la 52.ª edición del Festival Nacional e Internacional de Folclore.

La columna reunió a más de 1.600 jinetes a caballo y carruajes de distintos estilos, pertenecientes a 57 aparcerías e instituciones afines, provenientes de múltiples puntos del país y del propio departamento.

Aparcerías de todo el país, un mismo sentimiento

El desfile contó con delegaciones de Lavalleja, Canelones, Colonia —incluyendo Tarariras, Nueva Helvecia y Santa Ana—, Flores, Florida —ciudad, Sarandí Grande, Goñi y Maciel—, San José, Soriano (Cardona), Tacuarembó (Paso de los Toros) y de diversas localidades de Durazno, como Ombúes de Oribe, Sarandí del Yí, Sandú, Feliciano, Carlos Reyles, Blanquillo y Camino a la Cadena.

“Nunca hubo tanto caballo, es un éxito total”, expresó Javier Castelo, integrante de la organización, al dimensionar la magnitud alcanzada por la convocatoria.

Un recorrido acompañado por miles

La marcha partió y retornó al Parque de la Hispanidad Dr. Raúl Iturria Igarzabal, recorriendo calles emblemáticas de la ciudad como Joaquín Suárez, Galarza, 25 de Agosto, 4 de Octubre, Oribe, Artigas, Lavalleja, Frugoni y Apolo.

A lo largo de todo el trayecto, miles de personas acompañaron el pasaje de las aparcerías con aplausos, vítores y banderas, en una verdadera fiesta popular que tuvo como consigna unánime el grito de “¡Viva la Patria!”.

Más de 1.600 jinetes y carruajes transformaron las calles de Durazno en una celebración colectiva de identidad y tradición.

Palabras del intendente en el ruedo

Ya dentro del predio del ruedo, ante una multitud que colmó el Parque de la Hispanidad, el intendente Felipe Algorta dirigió un mensaje de reconocimiento a las aparcerías y a la organización.

“Esto se hace cada vez más grande y no es casualidad. Cada una de las aparcerías hace que esto sea posible”, señaló, agradeciendo tanto a las delegaciones locales como a las llegadas desde distintos puntos del país.

Algorta destacó especialmente el trabajo de la Sociedad Criolla Carlos Reyles, a la que definió como una institución que empuja siempre hacia adelante y que hace que el Encuentro Gaucho “valga realmente la pena”.

El Encuentro Gaucho continúa

El 25.º Encuentro Gaucho continúa desarrollándose este sábado y domingo con una intensa programación en el ruedo y en el Rancho de Piedra, combinando jineteadas, pruebas de rienda, propuestas artísticas y el tradicional encuentro de la familia criolla.

Con el desfile ya consumado y el predio colmado, Durazno vuelve a confirmar que su identidad gaucha no solo se recuerda: se vive, se comparte y se renueva año a año.

Seguí informado con El Acontecer La actualidad de Durazno, todos los días. Seguir en Facebook Compartir esta nota

PUBLICIDAD