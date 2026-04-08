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viernes 10 de abril de 2026

Cuenta Cultura 2026: tres días de arte, libros, talleres y música en Durazno

Por Lectura: 3 minutos
Cuenta Cultura 2026: tres días de arte, libros, talleres y música en Durazno
El 'Piojo' Santini cantará para Cuenta Cultura

La 10ª edición de Cuenta Cultura, organizada por AEBU en su sede de calle Dr. Herrera 780, desplegará entre el jueves 9 y el sábado 11 de abril una agenda cultural que incluye presentaciones de libros, exposiciones de arte, talleres, charlas, actuaciones teatrales y corales, y espectáculos musicales como cierre de cada jornada.

Los artistas plásticos Leonardo Aldama, Julio Torena y Ramón Pérez participarán con exposiciones. La sede de AEBU albergará la mayor parte de la programación, aunque el evento también llegará a centros educativos y salas conexas. El sábado se sumarán espectáculos callejeros, una feria de emprendedores, venta de libros, cantina a cargo de Murga La Desafinada y el festival juvenil Cuenta Canto.

Jueves 9

  • Inauguración con encuentro con el Tano
  • 13:00¿Abu me contás? — Expositoras del Club de Leones Siglo XXI
  • 15:00 — Taller de títeres para niños — Tallerista: Daniel Ovidio
  • 15:30 — Chi Kung y Tai Chi terapéutico — Instructora: Alicia de Souza
  • 19:45 — Flashmob de Escritores de la nada

Viernes 10

  • 9:00 a 12:00La culpa no es del chancho — AM 960 Radio Yí
  • 10:30 — Taller de escritura creativa (UTEC) — Docente: Lorena Calzoni (sin experiencia previa necesaria, metodología práctica)
  • 14:00 — Gimnasia para todos — Docente: Lucía Andrade
  • 14:00 — Taller de Mimo — Docente: Johnny Rodríguez
  • 15:00UNI3 te cuenta — Narradoras orales: Mary Rosi, Esther Chalá y Elena Schipani
  • Todo el día — Yoga y karate / Escritores de la nada: intervenciones con lecturas
  • 18:00Del oriente a la patria oriental — Diálogo entre escritura testimonial y reflexión — Omar E. Grassi
  • 19:00 — Charla filosófica: Pensando la interseccionalidad — Prof. Sandra Acevedo
  • 19:45Vena Odela presenta Canciones de Abril

Sábado 11

  • 10:30Caminos de lucha — Charla de investigación histórica de UDELAR — Carlos «Tato» Salaberry
  • 11:00Coro Departamental de Durazno — Dirección: Agustín Valiente
  • 14:00Nelly la invocaciónPequeño Teatro de Durazno
  • 16:00 — Gimnasia artística — El cuerpo como lenguaje — Escuela Municipal de Gimnasia Artística
  • 16:00 — Radio Banda (seguido de «Nuestra medicina es…»)
  • 17:00Otros febreros — Charla con el equipo del podcast sobre el carnaval duraznense
  • Tarde — Presentación del libro Al río Yí con su autor Joselo Santini, con comentarios desde lo poético, musical y anecdótico, y cierre musical con músicos interpretando obras de Piojo Santini
  • 20:00Nudo Folk Celta (música celta)
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Periodista de El Acontecer, medio de comunicación de Durazno con más de 40 años de historia. Se especializa en coberturas de sociedad y cultura, documentando los hechos y protagonistas que dan forma a la comunidad duraznense. Con más de 20 años en el periodismo local, integra el equipo editorial que informa a Durazno y la región desde elacontecer.com.uy.