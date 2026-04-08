Cuenta Cultura 2026: tres días de arte, libros, talleres y música en Durazno

La 10ª edición de Cuenta Cultura, organizada por AEBU en su sede de calle Dr. Herrera 780, desplegará entre el jueves 9 y el sábado 11 de abril una agenda cultural que incluye presentaciones de libros, exposiciones de arte, talleres, charlas, actuaciones teatrales y corales, y espectáculos musicales como cierre de cada jornada.
Los artistas plásticos Leonardo Aldama, Julio Torena y Ramón Pérez participarán con exposiciones. La sede de AEBU albergará la mayor parte de la programación, aunque el evento también llegará a centros educativos y salas conexas. El sábado se sumarán espectáculos callejeros, una feria de emprendedores, venta de libros, cantina a cargo de Murga La Desafinada y el festival juvenil Cuenta Canto.
Jueves 9
- Inauguración con encuentro con el Tano
- 13:00 — ¿Abu me contás? — Expositoras del Club de Leones Siglo XXI
- 15:00 — Taller de títeres para niños — Tallerista: Daniel Ovidio
- 15:30 — Chi Kung y Tai Chi terapéutico — Instructora: Alicia de Souza
- 19:45 — Flashmob de Escritores de la nada
Viernes 10
- 9:00 a 12:00 — La culpa no es del chancho — AM 960 Radio Yí
- 10:30 — Taller de escritura creativa (UTEC) — Docente: Lorena Calzoni (sin experiencia previa necesaria, metodología práctica)
- 14:00 — Gimnasia para todos — Docente: Lucía Andrade
- 14:00 — Taller de Mimo — Docente: Johnny Rodríguez
- 15:00 — UNI3 te cuenta — Narradoras orales: Mary Rosi, Esther Chalá y Elena Schipani
- Todo el día — Yoga y karate / Escritores de la nada: intervenciones con lecturas
- 18:00 — Del oriente a la patria oriental — Diálogo entre escritura testimonial y reflexión — Omar E. Grassi
- 19:00 — Charla filosófica: Pensando la interseccionalidad — Prof. Sandra Acevedo
- 19:45 — Vena Odela presenta Canciones de Abril
Sábado 11
- 10:30 — Caminos de lucha — Charla de investigación histórica de UDELAR — Carlos «Tato» Salaberry
- 11:00 — Coro Departamental de Durazno — Dirección: Agustín Valiente
- 14:00 — Nelly la invocación — Pequeño Teatro de Durazno
- 16:00 — Gimnasia artística — El cuerpo como lenguaje — Escuela Municipal de Gimnasia Artística
- 16:00 — Radio Banda (seguido de «Nuestra medicina es…»)
- 17:00 — Otros febreros — Charla con el equipo del podcast sobre el carnaval duraznense
- Tarde — Presentación del libro Al río Yí con su autor Joselo Santini, con comentarios desde lo poético, musical y anecdótico, y cierre musical con músicos interpretando obras de Piojo Santini
- 20:00 — Nudo Folk Celta (música celta)