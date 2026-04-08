Cuenta Cultura 2026: tres días de arte, libros, talleres y música en Durazno

La 10ª edición de Cuenta Cultura, organizada por AEBU en su sede de calle Dr. Herrera 780, desplegará entre el jueves 9 y el sábado 11 de abril una agenda cultural que incluye presentaciones de libros, exposiciones de arte, talleres, charlas, actuaciones teatrales y corales, y espectáculos musicales como cierre de cada jornada.

Los artistas plásticos Leonardo Aldama, Julio Torena y Ramón Pérez participarán con exposiciones. La sede de AEBU albergará la mayor parte de la programación, aunque el evento también llegará a centros educativos y salas conexas. El sábado se sumarán espectáculos callejeros, una feria de emprendedores, venta de libros, cantina a cargo de Murga La Desafinada y el festival juvenil Cuenta Canto.

Jueves 9

Inauguración con encuentro con el Tano

con encuentro con el Tano 13:00 — ¿Abu me contás? — Expositoras del Club de Leones Siglo XXI

— ¿Abu me contás? — Expositoras del Club de Leones Siglo XXI 15:00 — Taller de títeres para niños — Tallerista: Daniel Ovidio

— Taller de títeres para niños — Tallerista: Daniel Ovidio 15:30 — Chi Kung y Tai Chi terapéutico — Instructora: Alicia de Souza

— Chi Kung y Tai Chi terapéutico — Instructora: Alicia de Souza 19:45 — Flashmob de Escritores de la nada

Viernes 10

9:00 a 12:00 — La culpa no es del chancho — AM 960 Radio Yí

— La culpa no es del chancho — AM 960 Radio Yí 10:30 — Taller de escritura creativa (UTEC) — Docente: Lorena Calzoni (sin experiencia previa necesaria, metodología práctica)

— Taller de escritura creativa (UTEC) — Docente: Lorena Calzoni (sin experiencia previa necesaria, metodología práctica) 14:00 — Gimnasia para todos — Docente: Lucía Andrade

— Gimnasia para todos — Docente: Lucía Andrade 14:00 — Taller de Mimo — Docente: Johnny Rodríguez

— Taller de Mimo — Docente: Johnny Rodríguez 15:00 — UNI3 te cuenta — Narradoras orales: Mary Rosi, Esther Chalá y Elena Schipani

— UNI3 te cuenta — Narradoras orales: Mary Rosi, Esther Chalá y Elena Schipani Todo el día — Yoga y karate / Escritores de la nada: intervenciones con lecturas

— Yoga y karate / Escritores de la nada: intervenciones con lecturas 18:00 — Del oriente a la patria oriental — Diálogo entre escritura testimonial y reflexión — Omar E. Grassi

— Del oriente a la patria oriental — Diálogo entre escritura testimonial y reflexión — Omar E. Grassi 19:00 — Charla filosófica: Pensando la interseccionalidad — Prof. Sandra Acevedo

— Charla filosófica: Pensando la interseccionalidad — Prof. Sandra Acevedo 19:45 — Vena Odela presenta Canciones de Abril

Sábado 11

10:30 — Caminos de lucha — Charla de investigación histórica de UDELAR — Carlos «Tato» Salaberry

— Caminos de lucha — Charla de investigación histórica de UDELAR — Carlos «Tato» Salaberry 11:00 — Coro Departamental de Durazno — Dirección: Agustín Valiente

— — Dirección: Agustín Valiente 14:00 — Nelly la invocación — Pequeño Teatro de Durazno

— Nelly la invocación — 16:00 — Gimnasia artística — El cuerpo como lenguaje — Escuela Municipal de Gimnasia Artística

— Gimnasia artística — El cuerpo como lenguaje — Escuela Municipal de Gimnasia Artística 16:00 — Radio Banda (seguido de «Nuestra medicina es…»)

— Radio Banda (seguido de «Nuestra medicina es…») 17:00 — Otros febreros — Charla con el equipo del podcast sobre el carnaval duraznense

— Otros febreros — Charla con el equipo del podcast sobre el carnaval duraznense Tarde — Presentación del libro Al río Yí con su autor Joselo Santini , con comentarios desde lo poético, musical y anecdótico, y cierre musical con músicos interpretando obras de Piojo Santini

— Presentación del libro con su autor , con comentarios desde lo poético, musical y anecdótico, y cierre musical con músicos interpretando obras de Piojo Santini 20:00 — Nudo Folk Celta (música celta)