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viernes 10 de abril de 2026

Cuenta Cultura arrancó con sala llena y la emoción del recuerdo al Tano Pérez

Por Lectura: 3 minutos
Cuenta Cultura arrancó con sala llena y la emoción del recuerdo al Tano Pérez

La 10ª edición de Cuenta Cultura se inauguró este jueves en la sede de AEBU Durazno ante una sala llena, con una primera noche que quedará en la memoria de quienes estuvieron presentes. El momento más emotivo llegó con el recordatorio a Etanislao «Tano» Pérez, el creador duraznense recientemente fallecido, cuya figura fue evocada entre acordes de guitarra, videos, risas y lágrimas por amigos y compañeros de ruta.

«Todos y todas conocemos a Etanislao Pérez, simplemente el Tano. Por esas cosas que tienen los grandes y más los actores, Tano se nos fue de gira sin chistar. Decidimos charlar con él, contar algunas de nuestras vivencias con él, encontrarnos con él, porque en ese encuentro sabemos que está Tano», se expresó desde la apertura del recordatorio. Las palabras subrayaron lo que dejó: «mucho amor, solidaridad y compañerismo. Su viaje por la vida estuvo cargado de todo eso y una enorme veta creativa artístico-cultural, dejando una obra maravillosa en todos los sentidos».

Cuenta Cultura arrancó con sala llena y la emoción del recuerdo al Tano Pérez

La esencia de diez años

Desde el equipo organizador se resumió el espíritu del encuentro con sencillez: «Vincularnos desde otro lugar, disfrutando los espacios, admirando el talento que tienen nuestros compañeros de nuestros barrios y trabajos. Es la esencia de Cuenta Cultura, siempre ha querido ser eso: compartir nuestro esfuerzo por lograr la belleza».

Este año, la sede de AEBU recibe cuadros de Leonardo Aldama en una exposición denominada «Ventanas», un ensamble de textos de Carlos Fariello con pinturas de Julio Torena en la segunda sala, una exposición y venta de libros con la editorial Tierradentro y una cantina de murga con reparto a domicilio. «Hubiéramos querido traer a todos los artistas que hemos tenido en la sala en estos 10 años pero se hace imposible. Ellos acompañan en las paredes a todo color, con una alegría enorme de festejar los 10 años de Cuenta Cultura», describió Mariela desde el equipo organizador.

De todo para ver, leer, oir y practicar

Cuenta Cultura arrancó con sala llena y la emoción del recuerdo al Tano Pérez
Cuenta Cultura arrancó con sala llena y la emoción del recuerdo al Tano Pérez
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Cuenta Cultura arrancó con sala llena y la emoción del recuerdo al Tano Pérez

Una década de cultura duraznense

A lo largo de sus diez ediciones, Cuenta Cultura reunió una programación que convocó a figuras como Martín Buscaglia, Leo Maslíah, Diego Rossberg, Luca Pedretti y la Klezmeron Orchestra en el plano musical, junto a escritores e intelectuales como Mario Delgado Aparaín, Fabián Severo, Samuel Blixen, Eduardo Strauch y Óscar López Goldaracena. También presentaron libros autores como Nelson Caula, Carlos Fariello, Rafael Casas y Gastón Sosa Michelena, y participaron artistas duraznenses como Pierino Techera, Vir Belhot, Santiago González y el Dúo Caiporá, entre muchos otros.

El evento ha sido reconocido por el propio Ministerio de Educación y Cultura (MEC) como referencia cultural del interior del país.

La agenda para hoy y mañana

Viernes 10

  • 9:00 a 12:00La culpa no es del chancho — AM 960 Radio Yí
  • 10:30 — Taller de escritura creativa (UTEC) — Lorena Calzoni
  • 14:00 — Gimnasia para todos — Lucía Andrade / Taller de Mimo — Johnny Rodríguez
  • 15:00UNI3 te cuenta — Mary Rosi, Esther Chalá y Elena Schipani
  • 18:00Del oriente a la patria oriental — Omar E. Grassi
  • 19:00 — Charla filosófica — Prof. Sandra Acevedo
  • 19:45Vena Odela presenta Canciones de Abril

Sábado 11

  • 10:30Caminos de lucha — Carlos «Tato» Salaberry
  • 11:00Coro Departamental de Durazno — Agustín Valiente
  • 14:00Nelly la invocación — Pequeño Teatro de Durazno
  • 16:00 — Gimnasia artística / Radio Banda
  • 17:00Otros febreros — Podcast sobre el carnaval duraznense
  • Tarde — Presentación de Al río Yí con Joselo Santini y cierre musical con obras de Piojo Santini
  • 20:00Nudo Folk Celta
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Periodista de El Acontecer, medio de comunicación de Durazno con más de 40 años de historia. Se especializa en coberturas de sociedad y cultura, documentando los hechos y protagonistas que dan forma a la comunidad duraznense. Con más de 20 años en el periodismo local, integra el equipo editorial que informa a Durazno y la región desde elacontecer.com.uy.