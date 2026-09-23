Coti vuelve a Durazno con un Charrúa de Oro pendiente

Coti Sorokin volverá a Durazno el próximo 16 de octubre para presentarse en el Centro Cultural Teatro Español con su “Serenata Tour”. El regreso tiene además una particularidad: el artista obtuvo en 2023 el Charrúa de Oro Juan Morra, pero la estatuilla todavía no le fue entregada. Las entradas para el espectáculo ya están a la venta.

Roberto Fidel Ernesto Sorokin Esparza, conocido artísticamente como Coti Sorokin, llegará nuevamente a la ciudad en el marco de una gira que durante los últimos meses lo llevó por distintos escenarios europeos.

El músico se presentó recientemente en Liverpool y Londres, para continuar luego por Bruselas, Ámsterdam, Gran Canaria, París, Vigo, Gijón, Alcalá, Mallorca, Huelva, La Palma y Murcia.

Una gira por Uruguay

Durante octubre, Coti iniciará una serie de presentaciones en Uruguay.

La primera será el 15 en Rosario, departamento de Colonia. Un día después llegará a Durazno para actuar en el Teatro Español.

La gira continuará el 18 en el Teatro Larrañaga de Salto, el 20 en el Teatro 25 de Agosto de Florida, el 21 en el Florencio Sánchez de Paysandú y el 22 en el Teatro 28 de Febrero de Mercedes.

Posteriormente, el artista viajará a Santiago de Chile y continuará con presentaciones en Argentina.

Autor de canciones como “Nada fue un error”, “Andar conmigo”, “Antes que ver el sol” e “Igual que ayer”, Coti mantiene desde hace algunos años un vínculo particular con Durazno.

Un premio todavía pendiente

El músico estuvo en la ciudad en 2022, durante la edición pospandemia del Festival Nacional e Internacional de Folclore, realizada excepcionalmente en setiembre.

Regresó en febrero de 2023 y su actuación fue distinguida con el Charrúa de Oro Juan Morra.

Sin embargo, hasta el momento la estatuilla correspondiente a aquel reconocimiento no le ha sido entregada formalmente.

Si bien la presentación del 16 de octubre será una producción privada, el regreso del artista a Durazno abre la posibilidad de concretar esa entrega pendiente.

Entradas desde $1.500

Las localidades para el espectáculo ya se encuentran disponibles a través de Red Tickets.

Los precios son de $2.200 para platea, $1.800 para tertulia alta y baja y $1.500 para paraíso.

También existen promociones 2×1 para el sector de platea.

El Chacho sí recibió su Charrúa

La situación de Coti contrasta con la reciente entrega del mismo reconocimiento a Carlos “Chacho” Ramos, ganador del Charrúa de Oro Juan Morra durante la 52.ª edición del Festival Nacional e Internacional de Folclore, realizada en febrero pasado.

Aquella edición reunió a más de 40.000 personas en el Parque de la Hispanidad “Dr. Raúl Iturria Igarzabal”.

La estatuilla de Ramos fue entregada la semana pasada durante su actuación en Plaza Prado, en el marco de la Expo Prado.

El reconocimiento estuvo a cargo del intendente Felipe Algorta y durante esa instancia también se confirmó que el artista volverá a Durazno en febrero de 2027 para participar de la 53.ª edición del festival.