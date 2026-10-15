Coti vuelve este viernes al Teatro Español y Metraya tendrá la apertura del espectáculo

El popular cantante argentino Coti Sorokin, ganador del “Charrúa de Oro” en la edición del año 2023 del Festival Nacional de Folklore de Durazno, se presentará mañana viernes 16 en el Centro Cultural Teatro Español.

El artista referente del pop estará actuando en el marco de la gira que le ha llevado a actuar hace unos meses en escenarios internacionales y que se denomina «Coti Serenata Tour 2026”.

El regreso de Coti tiene un significado especial para Durazno. En 2023 fue distinguido con el Charrúa de Oro del Festival Nacional e Internacional de Folclore, máxima distinción que otorga el evento. Su nueva presencia en la ciudad abre la posibilidad de concretar la entrega formal del reconocimiento, en un encuentro especial con el público duraznense.

La gira Serenata Tour 2026, declarada de Interés Turístico Nacional por el Ministerio de Turismo, recorrerá también Nueva Helvecia, Salto, Florida, Paysandú y Mercedes, combinando las grandes canciones de Coti con su nuevo repertorio y la participación de artistas locales.

Nacido en Rosario, Argentina, Coti Sorokin ha desarrollado durante más de dos décadas una destacada trayectoria como cantante, compositor, músico y productor. Sus canciones han trascendido fronteras y generaciones, consolidándose como uno de los compositores argentinos de mayor reconocimiento en la música en español.

El espectáculo tendrá como uno de sus ejes las canciones de “Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer”, álbum lanzado en 2025 y concebido desde una búsqueda artística centrada en la interpretación, los instrumentos y el trabajo artesanal sobre cada canción y que fuera grabado entre Buenos Aires y Madrid, el disco transita por el rock de autor, el pop y la música rioplatense.

Ese nuevo repertorio convivirá en vivo con canciones que marcaron distintas etapas de la trayectoria de Coti, entre ellas “Nada fue un error”, “Antes que ver el sol”, “Otra vez” y “50 horas”.

En esta ocasión el show del mencionado artista será a las 21 horas en el Teatro Español. Las entradas en también por Redtickets, con el código Metraya logran un 20% de descuento, y en los locales de Redpagos

Los locatarios de Metraya como teloneros

El grupo local está integrado por Andy GN, voz; Flavio Flores, guitarra y coros; Pablo Devitta, batería y Javier Villasuso en bajo.

Dialogamos con Javier sobre algunos aspectos de esta propuesta musical.

¿Qué es Mertraya y cuándo surge?

“Metraya se consolida en el 2026 como la unión creativa de 4 grandes amigos que hemos sabido compartir proyectos en estos más de 10 años en la escena musical (algunos casi 20…) pasando por varias bandas y llegando a este punto especial donde todos tenemos realmente claro lo que buscamos, sentimos y creemos.”

¿Qué propuesta tienen para presentar al público?

“Metraya es sinceridad total, libertad creativa y pasión por la música y el arte en general, por eso la propuesta inicia en lo musical, pero intenta expandirse a lo audiovisual, proponiendo una seguidilla de videoclips para trasmitir la esencia misma de la banda y nuestra intención de trascender con mucho esfuerzo, ganas y compromiso por lo que hacemos y amamos.”

¿En qué línea o estilo musical se inscribe la misma?

“Nuestro estilo podría definirse como Rock Alternativo, transitando por momentos desde el Hardcore, pasando por el Grunge e incluso acariciando el Pop…no nos limita nada, hacemos lo que sentimos, sin limites ni reglas. Lo importante es que nos guste y poder trasmitirlo.”

¿Qué será ser teloneros de Coti en el show de mañana en el Español?

“Telonear a gran artista como es Coti, y encima en nuestro querido e icónico Teatro Español, es una oportunidad increíble.

Al punto que aún no caemos de la felicidad que tenemos!!

El equipo técnico del Teatro es maravilloso, así que será una experiencia llena de disfrute, sumado al honor de estar junto a Coti.

Esperamos estar a la altura y lograr que el público disfrute al máximo.”

Y el futuro de Metraya, ¿cómo sigue?

“A futuro se viene nuestro primer disco…ya que llevamos casi una decena de canciones, y acompañarlas con videos.”