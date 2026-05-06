«Cortocircuito» llega este sábado al Teatro Español de Durazno con Yayo, Pedro Alfonso y Viviana Saccone

En tiempos donde la tecnología forma parte de la vida cotidiana, este sábado llegará a Durazno «Cortocircuito», una comedia que promete risas pero también invita a reflexionar sobre el vínculo entre la inteligencia emocional y la inteligencia artificial.

Un elenco de primer nivel en el Teatro Español

El espectáculo se presentará en el Centro Cultural Teatro Español y cuenta con un elenco integrado por Viviana Saccone, Diego Ramos, Pedro Alfonso, Yayo Guridi, Juli Poggio y Ana Paula Buljubasich.

La trama gira en torno a Ulises, un creador tecnológico que debe presentar su mayor invento: un robot humanoide destinado a ser candidata al gobierno. Sin embargo, todo se complica cuando un accidente provoca un cortocircuito que desprograma al robot, dando inicio a una serie de enredos y situaciones desopilantes.

El resto de los personajes —el encargado del edificio, la hija del creador, la compradora del robot y el propio androide— completan una historia dinámica que mezcla humor con una mirada actual sobre el impacto de la tecnología en la vida cotidiana.

Cada presentación de Cortocircuito ha sido a sala llena

La palabra de Pedro Alfonso

En diálogo con El Acontecer, Pedro Alfonso expresó su entusiasmo por regresar a Durazno y destacó la respuesta del público en otras presentaciones tanto en Argentina como en Uruguay. También resaltó el trabajo del elenco, en particular el papel de Ana Paula Buljubasich, quien interpreta al robot humanoide, y mencionó la incorporación de un perro robot que suma atractivo a la puesta.

La obra, estrenada en diciembre, ha logrado consolidarse con funciones exitosas, lo que se refleja en la fuerte demanda de entradas.

Entradas y precios

Se informó que quedan pocas localidades disponibles, por lo que se recomienda adquirirlas con anticipación. Las entradas se encuentran a la venta en Redtickets y K-LU Regalería, con precios que van desde $1100 a $2000 según la ubicación.

El espectáculo se presenta también como una opción para celebrar el Día de la Madre, ofreciendo una alternativa diferente para compartir en familia.

Los actores ex Videomatch junto a Tito el perro robot

Una visita con guiño futbolero

En su anterior paso por Durazno, Alfonso no tuvo demasiado tiempo para recorrer la ciudad, pero en esta ocasión espera poder hacerlo. El actor recordó con agrado su experiencia previa y destacó su vínculo futbolero con la ciudad: mencionó su admiración por Antonio Alzamendi y manifestó su interés en sumar a su colección la camiseta de la selección de Durazno.