Afrocán fue 22ª y clasificó a las Llamadas 2027 en una noche consagratoria

Las comparsas de Durazno dijeron presente en Isla de Flores: Afrocán aseguró su lugar para 2027, Kimbundú quedó a prueba y C-1080 revalidó el título en un desfile que volvió a estremecer Montevideo.

Durazno volvió a sonar fuerte en Isla de Flores

Entre viernes y sábado, el tradicional recorrido de Isla de Flores fue escenario de la 71.ª edición del Desfile de Llamadas de Montevideo, una de las máximas expresiones del candombe uruguayo. En competencia participaron 44 comparsas de negros y lubolos, entre ellas dos representantes de Durazno.

Afrocán y Kimbundú desplegaron su trabajo anual con solvencia, ritmo y presencia escénica, dejando una imagen sólida del candombe duraznense ante cientos de miles de personas que acompañaron el desfile y vibraron al pulso del chico, repique y piano.

El fallo del jurado y una consagración repetida

Pasadas las cuatro de la madrugada del domingo se conoció el fallo del jurado, que consagró nuevamente a Cuareim 1080 como campeona, revalidando el título obtenido el año anterior con un puntaje total de 2.606 unidades.

La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por referentes de trayectoria en cada rubro, que analizaron cuerda de tambores, danzas y desplazamientos, personajes típicos y ancestralidad, y la visión global de cada propuesta.

Cuareim 1080 volvió a quedarse con el primer lugar y confirmó su dominio en el máximo desfile del candombe nacional.

Afrocán, clasificación directa y premio al trabajo sostenido

Para las comparsas duraznenses, el saldo fue dispar pero significativo. Afrocán alcanzó el puesto 22 con 2.205 puntos, resultado que le permitió ubicarse dentro de las 23 primeras y asegurar su clasificación directa para el Desfile de Llamadas 2027, previsto para febrero del próximo año.

La ubicación es leída en el ambiente como un respaldo al proceso artístico y organizativo del grupo, que logró sostenerse en una competencia de altísima exigencia y fuerte paridad entre propuestas.

Kimbundú, a la Llamada de Admisión

Kimbundú, por su parte, obtuvo 1.795 puntos y finalizó en el puesto 41. De este modo, deberá presentarse a la Llamada de Admisión, instancia que se desarrollará en primavera y que definirá los cupos restantes para la próxima edición del desfile.

Más allá del resultado, la comparsa dejó en claro su identidad y compromiso, en un contexto donde cada detalle pesa y el margen de error es mínimo.

Cómo se define la participación en 2027

Según el reglamento del concurso, las primeras 23 comparsas del puntaje general acceden de forma directa al Desfile de Llamadas del año siguiente. Los restantes 23 lugares se completan mediante la Llamada de Admisión, una prueba clave para las agrupaciones que buscan mantenerse o ingresar al máximo evento del candombe capitalino.

Clasificación directa hasta el puesto 23; el resto deberá disputar su lugar en la Llamada de Admisión.

Puntajes y posiciones destacadas

El podio se completó con Valores en el segundo lugar (2.570 puntos) y Yambo Kenia en el tercero (2.506). En el tramo medio de la tabla se concentró una diferencia mínima de puntajes, reflejo del alto nivel general del desfile.

Afrocán cerró su participación en el puesto 22, mientras que Kimbundú quedó en el 41, en una tabla extensa que reunió a 44 comparsas de todo el país.

Menciones especiales y reconocimientos

Además del ranking general, el jurado otorgó menciones para destacar el trabajo artístico individual y colectivo. Valores fue reconocida por la mejor cuerda de tambores y el mejor cuadro de trofeos; Cuareim 1080 por el mejor cuerpo de baile; Malanque por el mejor cuadro de gramilla.

También fueron distinguidos Maximiliano Suárez (Integración) como mejor escobero, Micaela Pintos (La Sara del Cordón) como mejor vedette y Carlos Alemán (Zumbaé) como mejor partener.

Con Afrocán ya clasificada para 2027 y Kimbundú en camino a la prueba de admisión, Durazno volvió a marcar presencia en el corazón del candombe, reafirmando que su aporte al ritmo y la identidad afro-uruguaya sigue vigente y en crecimiento.

