Chacho Ramos ganó el Charrúa de Oro del 52.º Festival de Folclore

El máximo reconocimiento del Festival Internacional de Folclore de Durazno fue anunciado este lunes y premia la actuación de Chacho Ramos, que hizo vibrar al Parque de la Hispanidad con un show cargado de clásicos, energía y conexión popular.

El máximo premio del festival ya tiene dueño

El Charrúa de Oro del 52.º Festival Nacional e Internacional de Folclore de Durazno fue otorgado a Chacho Ramos, según se anunció oficialmente en la mañana de este lunes. El galardón reconoce la actuación más destacada del festival y consagra a uno de los artistas más populares de la música uruguaya.

La decisión premia un espectáculo que logró una conexión plena con el público, transformando al Parque de la Hispanidad en una pista multitudinaria donde se mezclaron generaciones, emociones y clásicos que forman parte de la memoria colectiva.

El Charrúa de Oro distingue la actuación que mejor representa el espíritu popular y artístico del Festival de Folclore de Durazno.

Una noche que hizo vibrar al Parque de la Hispanidad

Con un show cargado de energía, ritmo y emoción compartida, Chacho Ramos volvió a conquistar al público duraznense. Desde los primeros acordes, la respuesta fue inmediata: baile, palmas y un cancionero coreado de punta a punta.

El repertorio combinó canciones infaltables con temas más recientes, en un equilibrio que sostuvo la intensidad durante toda la presentación y reafirmó el vínculo del artista con el público del interior.

Un vínculo especial con Durazno

En la previa a su actuación, Ramos expresó el cariño que lo une al departamento. “Para mí siempre es un placer estar en Durazno, un lugar en el que tengo tantos amigos de tantos años. Siempre es un honor”, señaló, agradeciendo especialmente la invitación.

Durante la presentación en conferencia de prensa, el intendente Felipe Algorta destacó el entusiasmo del artista por regresar al festival. “Cuando hablé la primera vez con Chacho, quedó entusiasmado, con muchas ganas. Viene con toda la fuerza y con toda la banda. Durazno te abraza, como siempre”, expresó.

Una carrera sin recortes

Consultado sobre cuál considera la mejor etapa de su trayectoria musical, Chacho Ramos fue categórico. “Me quedo con toda la carrera. No me gusta tomar una parte”, afirmó, señalando que recién cuando deje de tocar analizará el recorrido completo, con aciertos y tropiezos incluidos.

Esa mirada integral se refleja en cada presentación, donde el compromiso con el escenario sigue intacto. “Cada vez que subimos a tocar, mis compañeros y yo tratamos de dar el máximo, de tocar de la mejor manera que podamos”, subrayó.

Canciones que cruzan generaciones

Uno de los rasgos más destacados del espectáculo fue la diversidad del público. Ramos lo definió como un vínculo que se fue construyendo de forma natural. “Las canciones las conocen todas las generaciones: le gusta a un niño de 5 años y a un abuelo de 80. Eso no fue una estrategia, se fue dando”, explicó.

Ese carácter transversal es, precisamente, uno de los elementos que el jurado y la organización del festival valoraron al momento de otorgar el Charrúa de Oro.

Los clásicos, siempre presentes

Aunque continúa grabando material nuevo, el cantante fue claro respecto a su lugar en el escenario. “Es imposible imaginar una actuación sin ‘Sol Negro’, ‘Qué tiene la noche’, ‘Una copa de más’, ‘Borrachón’, ‘Quién pudiera’ o ‘Llamada urbana’”, sostuvo.

Los clásicos no faltan porque forman parte de la historia compartida entre el artista y su público.

Con el anuncio del Charrúa de Oro, Chacho Ramos suma un nuevo hito a su trayectoria y deja su nombre inscripto en la historia grande del Festival de Folclore de Durazno, en una edición donde la música volvió a ser encuentro, celebración y memoria viva.

