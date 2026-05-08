«¿Cantamos juntos?»: propuesta abierta y gratuita este martes en Sala Lavalleja

La Cátedra de Canto del Conservatorio de Música de Durazno invita a una propuesta diferente para vivir desde adentro: un espacio de canto compartido abierto a toda la comunidad, donde la voz y el disfrute serán los protagonistas.

Cuándo, dónde y a qué hora

La actividad —titulada «¿Cantamos juntos?»— se realizará el martes 12 de mayo a las 18:30 horas en la Sala Lavalleja, ubicada en Batlle y Eusebio Piriz. La entrada es gratuita.

La iniciativa está a cargo de la docente Mag. Alejandra Tarigo Peluffo y contará con la participación de estudiantes de la cátedra de canto.

Una invitación a animarse

«Cantar es mucho más que emitir sonidos: es una forma de expresarnos, de liberar emociones y de encontrarnos con los demás desde un lugar auténtico», expresa Tarigo Peluffo en la convocatoria.

Y agrega: «Por eso, te invitamos a animarte, a dejar de lado las dudas y a confiar en tu voz. No importa si creés que ‘cantás bien’ o no; lo importante es participar, sentir y disfrutar».

La propuesta busca generar un encuentro abierto, sin exigencias técnicas, donde cada participante pueda sumarse desde donde esté. «Permitite conectar con tu cuerpo, respirar, vibrar con cada sonido y dejar que la música fluya naturalmente. En este espacio compartido, cada voz suma, cada intento vale y cada momento se transforma en una experiencia única».

Cuando la música va más allá de la música

La docente cierra la invitación con una idea que define el espíritu de la actividad: «Te invitamos a cantar, a jugar con tu voz y tu cuerpo, a expresarte sin miedo y a ser parte de este encuentro lleno de energía, emoción y disfrute junto a todos los estudiantes presentes. Porque cuando cantamos juntos, creamos algo que va mucho más allá de la música».