Una reproducción de las acuarelas que retratan a Durazno en 1839, cuando la villa fundada por Fructuoso Rivera apenas tenía 18 años de existencia, pasó a integrar el acervo del Museo Histórico Casa de Rivera. El valioso ejemplar fue donado por la escritora duraznense Brenda Alzamendi, durante una actividad realizada el viernes 13 de noviembre, en el marco de la 20.ª Expo Libro Durazno.

Se trata de una edición especial de Viaje a la Villa del Durazno, obra del dibujante, pintor y calígrafo Juan Manuel Besnes e Irigoyen, que permite conocer mediante imágenes y apuntes cómo era la naciente población asentada a orillas del río Yí.

La entrega contó con la presencia de autoridades departamentales, entre ellas el director de Promoción Social, Gonzalo Recuero, así como representantes del museo.

Una mirada al Durazno de hace casi dos siglos

El material donado reproduce el cuaderno de acuarelas que Besnes e Irigoyen elaboró durante su viaje a la Villa del Durazno en 1839.

Sus dibujos constituyen un testimonio excepcional de los primeros años de la población fundada en 1821 por Fructuoso Rivera.

A través de sus ilustraciones, el artista documentó paisajes, construcciones y características de la villa, dejando un registro gráfico de una época de la que se conservan muy pocas representaciones visuales.

El álbum original se encuentra en la Biblioteca Nacional y constituye una referencia para investigadores e historiadores interesados en los orígenes de Durazno.

La importancia de esta obra no es solamente artística. Sus imágenes permiten reconstruir aspectos de la vida cotidiana, la arquitectura y el desarrollo urbano de una población que todavía transitaba sus primeras décadas.

Una edición especial de solamente 300 ejemplares

La publicación entregada al Museo Casa de Rivera corresponde a una edición realizada en 2005 por la Fundación Prudencio Vázquez y Vega y Ediciones El Galeón.

Se trata de la primera edición completa en formato de libro del álbum de acuarelas de 1839 y de parte del diario de viaje que lo acompañó.

La obra fue publicada en una tirada limitada y numerada de apenas 300 ejemplares, lo que agrega un valor particular al material incorporado al patrimonio del museo.

El volumen incluye una presentación del profesor Diego N. González Gadea y un prólogo del historiador Oscar Padrón Favre.

La edición permite acercarse a una documentación histórica que, por las características de sus originales, no resulta fácilmente accesible para el público.

Besnes e Irigoyen, un cronista gráfico del Uruguay del siglo XIX

Juan Manuel Besnes e Irigoyen nació en San Sebastián, España, en 1788, y llegó a Montevideo en 1809, ciudad en la que permaneció hasta su fallecimiento, ocurrido en 1865.

Reconocido por sus aptitudes como dibujante y calígrafo, desempeñó funciones como oficial delineador de la Comisión Topográfica y, en 1843, fue nombrado Litógrafo del Estado.

Su obra constituye uno de los registros gráficos más importantes del Uruguay durante las primeras décadas de su vida independiente.

A través de acuarelas, dibujos y apuntes, documentó paisajes urbanos y rurales, edificios, costumbres y acontecimientos de su época.

Entre esos trabajos ocupa un lugar destacado Viaje a la Villa del Durazno, por ofrecer una de las primeras miradas visuales sobre la ciudad.

Un aporte al patrimonio histórico de Durazno

Con esta donación, el Museo Histórico Casa de Rivera incorpora a su colección una publicación especialmente vinculada con los orígenes de la ciudad.

La institución funciona en un edificio que conserva estrechos vínculos con la historia de Fructuoso Rivera y que, curiosamente, también aparece representado en una de las acuarelas realizadas por Besnes e Irigoyen en 1839.

Ese detalle refuerza el significado de la incorporación de la obra al acervo del museo.

La iniciativa de Brenda Alzamendi permitirá que la institución disponga de un nuevo material de consulta y referencia sobre los primeros años de San Pedro del Durazno.

La donación constituye así un aporte a la preservación y difusión de la memoria histórica local, acercando al presente imágenes de una ciudad que comenzaba a construir su identidad.