La música reunió a distintas generaciones y terminó por transformar el escenario y la platea del Teatro Español en una celebración compartida. La Banda de Músicos de la Fuerza Aérea Uruguaya y la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Durazno ofrecieron el domingo 8 de noviembre un concierto que culminó con niños, jóvenes y adultos bailando juntos, en una velada a beneficio del Centro Social y Deportivo Santa Bernardina.

El espectáculo combinó boleros, rock, música tropical, candombe y folclore, además de reconocimientos a los directores de ambas agrupaciones. La actividad fue organizada por la comisión directiva de Santa Bernardina con el propósito de recaudar fondos para sus propuestas sociales, culturales y deportivas.

Dos agrupaciones y una noche de encuentro musical

La Banda de Músicos «Cnel. (Rva.) Walter Miños», de la Fuerza Aérea Uruguaya, abrió el espectáculo bajo la dirección del capitán (BM) Raúl Ottado.

Con un repertorio que recorrió diferentes estilos y épocas, los músicos ofrecieron una presentación dinámica, que encontró una respuesta entusiasta de la platea desde los primeros temas.

Boleros, rock, música tropical, candombe y folclore se sucedieron durante una actuación que combinó la calidad interpretativa con una relación cercana y distendida con el público.

Uno de los momentos centrales llegó cuando se incorporaron los integrantes de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Durazno, dirigida por el maestro Guillermo Moreno.

Los jóvenes músicos compartieron escenario con los integrantes de la banda militar, en una experiencia que permitió reunir trayectorias, edades y formaciones diferentes.

La actuación conjunta reflejó el trabajo que desarrolla la orquesta duraznense y permitió a niños y adolescentes participar de una propuesta musical junto a intérpretes de amplia experiencia.

El público reconoció ese encuentro artístico con una prolongada ovación de pie.

Reconocimientos para Raúl Ottado y Guillermo Moreno

Al finalizar el programa musical, el presidente del Centro Social y Deportivo Santa Bernardina, Andrés Velázquez, subió al escenario para agradecer la participación de las dos agrupaciones.

En representación de la institución organizadora, destacó la disposición de los músicos para acompañar una iniciativa que combinó una propuesta cultural con un objetivo solidario.

Velázquez entregó dos plaquetas de reconocimiento a los directores Raúl Ottado y Guillermo Moreno, en medio de los aplausos del público.

La recaudación del espectáculo será destinada a respaldar las actividades sociales, culturales y deportivas que desarrolla Santa Bernardina.

«El Gallo Azul» convirtió el cierre en una fiesta

Cuando parecía que la presentación había terminado, el público pidió un bis y los músicos respondieron con «El Gallo Azul», canción conocida por la interpretación de Larbanois & Carrero y difundida también en una versión de folclore cumbia de Lucas Sugo.

La voz estuvo a cargo de Nicolás Nessi, integrante de la Banda de Músicos de la Fuerza Aérea.

El ritmo contagió rápidamente a los presentes y dio paso a una escena que se convirtió en uno de los momentos más recordados de la noche.

Integrantes de la orquesta y de la banda, junto con niños, padres, abuelos y otros asistentes, comenzaron a bailar formando un trencito.

El cierre dejó atrás la disposición tradicional de un concierto para convertirse en una fiesta familiar, con músicos y público compartiendo el mismo espacio.

«Se salió un poco de lo protocolar, haciéndolo más familiar»

En su evaluación de la actividad, Andrés Velázquez destacó tanto la respuesta del público como el ambiente generado en el Teatro Español.

«Tuvimos un poco más de la mitad del aforo del teatro y el ambiente fue espectacular. Se salió un poco de lo protocolar, haciéndolo más familiar», expresó.

El presidente de Santa Bernardina agradeció especialmente a la Intendencia de Durazno, que facilitó las instalaciones del Teatro Español, y al personal del centro cultural por su colaboración.

También reconoció el apoyo de la Fuerza Aérea Uruguaya y del gobierno departamental para concretar la participación de ambas agrupaciones.

«Estamos muy felices y agradecidos con toda la gente que fue. Para nosotros eso era lo más importante», señaló.

Velázquez explicó que, además del objetivo benéfico, la institución buscaba ofrecer una actividad cultural abierta a la comunidad.

«Más allá del fin benéfico, queríamos aportar a lo cultural, y ver ese final con los niños bailando junto con sus padres y abuelos, en una verdadera integración intergeneracional, fue un cierre espectacular», manifestó.

Santa Bernardina avanza con la iluminación del Campus 2

El presidente del club también se refirió a los proyectos que mantiene en marcha el Centro Social y Deportivo Santa Bernardina.

Uno de los principales es la culminación de las obras de iluminación del denominado Campus 2, que permitirán mejorar las condiciones para las actividades deportivas.

Velázquez expresó su optimismo en que los trabajos puedan quedar finalizados durante el próximo mes.

Por otra parte, informó que continúa la venta de una rifa cuyo primer premio es una motocicleta. El sorteo se realiza mediante la plataforma «La Rifamos» y los interesados pueden acceder a la información a través de las redes sociales de la institución.

El club también evalúa la posibilidad de organizar otro espectáculo de características similares durante los próximos meses.

La realización del concierto había sido anunciada por El Acontecer a fines de octubre, como parte de una propuesta destinada a combinar música y apoyo a las actividades de Santa Bernardina.

La respuesta del público y la participación conjunta de las dos agrupaciones dejaron una valoración positiva entre los organizadores, que ahora consideran repetir la experiencia.