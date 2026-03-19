El Ballet del SODRE llenó el Teatro Español con «El Lago de los Cisnes»

La 15ª gira nacional del Ballet dirigido por María Noel Riccetto llegó a Durazno. Este jueves el SODRE inaugura además una muestra con Lágrima Ríos.

El pasado sábado el Centro Cultural Teatro Español de Durazno vivió una noche de gala. El Ballet Nacional del SODRE, dirigido por María Noel Riccetto, se presentó ante una sala colmada con la clásica obra «El Lago de los Cisnes», en lo que fue una de las veladas artísticas más destacadas que ha recibido la ciudad en los últimos tiempos.

La función se enmarcó en la 15ª gira nacional consecutiva del Ballet Nacional, una iniciativa que tiene como objetivo llevar producciones de alto nivel a todo el país, acortando la distancia entre el público del interior y las grandes propuestas escénicas que habitualmente se concentran en Montevideo.

Una producción de desafío técnico y logístico

Lo que el público duraznense presenció esa noche no fue una versión reducida o adaptada de la obra. Se trató de una producción realizada íntegramente en los talleres del Auditorio Nacional Adela Reta, que combina danza clásica, técnica de excelencia y la música que ha convertido a «El Lago de los Cisnes» en una de las obras más reconocidas del repertorio universal.

Trasladar ese despliegue escénico a teatros del interior del país representa un esfuerzo considerable en términos de producción y logística, lo que hace aún más significativa la apuesta del SODRE por sostener esta gira año a año.

La gira continúa

Tras Durazno, el Ballet Nacional se presentó en el Teatro Escayola de Tacuarembó. Las próximas fechas confirmadas son el viernes 20 de marzo a las 20:00 en el Teatro Macció de San José, y los días 22 y 23 de marzo en el Centro Cultural Politeama de Canelones —a las 19:00 y 20:00 horas respectivamente—, donde culminará la primera etapa de la gira. La segunda etapa se retomará más adelante en otros departamentos del país.

Este jueves: muestra del SODRE con Lágrima Ríos en el Museo Casa de Rivera

La presencia del SODRE en Durazno no se agota con el ballet. Este jueves 19 de marzo a las 17:30 se inaugurará en el Museo Histórico Nacional Casa de Rivera una exposición itinerante que el organismo viene presentando en distintos puntos del país.

La muestra se titula «La milonga es hija del candombe así como el tango es hijo de la milonga», con curaduría de Andrés Torrón y Juan Campodónico, y propone un recorrido por la historia de la música nacional a través de once artistas fundamentales.

«Será una experiencia sensorial extremadamente cuidada desde el punto de vista del diseño, la estética y el sonido», anticiparon desde el organismo.

La exposición es organizada por el Ministerio de Educación y Cultura a través de la Dirección Nacional de Cultura, el Instituto Nacional de Música, el SODRE y el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, con el apoyo de la Intendencia de Durazno en esta edición local.

Entre los once artistas que recorre la muestra figura la duraznense Lágrima Ríos, junto a Alberto Mastra, Pedro Ferreira, Romeo Gavioli, Amalia de la Vega, Alfredo Zitarrosa, Manolo Guardia, Eduardo Mateo, Hugo Fattoruso, Rubén Rada y Jaime Roos.

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