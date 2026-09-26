Agarrate Catalina prepara su regreso al Concurso Oficial con Rafael Cotelo y el «Zurdo» Bessio

Agarrate Catalina se prepara para disputar la Prueba de Admisión con el objetivo de regresar al Concurso Oficial del Carnaval de Montevideo en 2027. La murga de los hermanos Cardozo, que no compite desde 2022 —año en que obtuvo el segundo puesto—, sumaría para esta etapa dos incorporaciones de peso: el humorista y comunicador Rafael Cotelo y la voz de Freddy «Zurdo» Bessio. El eventual regreso coincidiría con el 25.º aniversario de la agrupación, que además tiene un vínculo histórico con Durazno, donde se presentó en tres oportunidades en el Teatro Español.

Dos incorporaciones de peso

Para esta etapa, la murga sumaría dos nombres de peso. Rafael Cotelo volvería al escenario aportando su impronta en textos y actuación, mientras que Freddy «Zurdo» Bessio se integraría a la línea de canto.

El vínculo con Durazno

Agarrate Catalina tiene una relación de larga data con el público del interior del país, y en particular con Durazno, donde se presentó en tres oportunidades en el Centro Cultural Teatro Español: en agosto de 2019 con el espectáculo «Un día de julio», en setiembre de 2021 con «Amor y odio», y en octubre de 2022 con «La involución de las especies», su última presentación oficial en la ciudad.



Colaboración de Pablo Yacusa

