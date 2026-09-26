Close Menu
sábado 26 de septiembre de 2026

Agarrate Catalina prepara su regreso al Concurso Oficial con Rafael Cotelo y el «Zurdo» Bessio

Por Lectura: 2 minutos
Agarrate Catalina prepara su regreso al Concurso Oficial con Rafael Cotelo y el "Zurdo" Bessio

Agarrate Catalina se prepara para disputar la Prueba de Admisión con el objetivo de regresar al Concurso Oficial del Carnaval de Montevideo en 2027. La murga de los hermanos Cardozo, que no compite desde 2022 —año en que obtuvo el segundo puesto—, sumaría para esta etapa dos incorporaciones de peso: el humorista y comunicador Rafael Cotelo y la voz de Freddy «Zurdo» Bessio. El eventual regreso coincidiría con el 25.º aniversario de la agrupación, que además tiene un vínculo histórico con Durazno, donde se presentó en tres oportunidades en el Teatro Español.

Dos incorporaciones de peso

Para esta etapa, la murga sumaría dos nombres de peso. Rafael Cotelo volvería al escenario aportando su impronta en textos y actuación, mientras que Freddy «Zurdo» Bessio se integraría a la línea de canto.

El vínculo con Durazno

Agarrate Catalina tiene una relación de larga data con el público del interior del país, y en particular con Durazno, donde se presentó en tres oportunidades en el Centro Cultural Teatro Español: en agosto de 2019 con el espectáculo «Un día de julio», en setiembre de 2021 con «Amor y odio», y en octubre de 2022 con «La involución de las especies», su última presentación oficial en la ciudad.

Colaboración de Pablo Yacusa

EL CLIMA EN DURAZNO
Mayormente despejado 22°C Mayormente despejado
Sensación 20° · Máx 23° · Mín 13°
Ver pronóstico →
Lo más leído de la semana
Ranking según lecturas reales de los últimos 7 días
#1
Durazno Shopping entra en una nueva etapa: terminó el movimiento de 10.000 m³ de suelo
Durazno Shopping entra en una nueva etapa: terminó el movimiento de 10.000 m³ de suelo
#2
Durazno tuvo sus maratonistas en Buenos Aires: 42 kilómetros de esfuerzo y emoción
Durazno tuvo sus maratonistas en Buenos Aires: 42 kilómetros de esfuerzo y emoción
#3
Nahuel Silva y Rusa fueron subcampeones mundiales en Escocia
Nahuel Silva y Rusa fueron subcampeones mundiales en Escocia
#4
Cuando termina el baby fútbol: “El Día Después” busca que los jóvenes sigan en cancha
Cuando termina el baby fútbol: “El Día Después” busca que los jóvenes sigan en cancha
#5
Operación Trazador: incautaron 265 kilos de droga y formalizaron a tres personas
Operación Trazador: incautaron 265 kilos de droga y formalizaron a tres personas

Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy