EL CLIMA EN DURAZNO Parcialmente nublado 9°C Parcialmente nublado Ver pronóstico completo Ver más → Lo más leído de la semana Ranking según lecturas reales de los últimos 7 días #1 El gobierno anuncia 17 cursos de formación profesional para Durazno en 2026 #2 El Liceo 3 de Durazno restringe el uso de celulares en el aula #3 Reempadronamiento gratuito en Durazno por 60 días desde este lunes 4 #4 Molles rechaza el reclamo de Rampla: «el jugador está bien habilitado» #5 Selección de Uruguay de Sudáfrica 2010 jugará el 17 de mayo en el Landoni contra estrellas de Paraguay