En Casa de la Cultura de Durazno se desarrollarÃ¡ Feria de DiseÃ±os a cargo del colectivo de mujeres âEmprendemos Juntas 9â Por: El sÃ¡bado 11 de diciembre EL CLIMA EN DURAZNO Parcialmente nublado 7°C Parcialmente nublado Ver pronóstico completo Ver más → Lo más leído de la semana Ranking según lecturas reales de los últimos 7 días #1 Una calle del barrio Las Higueras llevará el nombre de la maestra Elsa «Chita» Ghigliano de López #2 «Cifras que duelen»: una de cada cinco viviendas en Durazno está vacía, denuncia Magela Rinaldi #3 Academias para sacar la libreta y reglas para los patines eléctricos: lo que estudia la Intendencia #4 Silvana Lugano: una duraznense que compite en dos países y se abre paso en un deporte de hombres #5 Durazno FC vuelve al Landoni: el equipo de la familia Forlán prepara su regreso a casa