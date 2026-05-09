Se jugÃ³ exitoso torneo de paleta en el Centro Pelotaris de Durazno

Por: el fin de semana

EL CLIMA EN DURAZNO

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Una calle del barrio Las Higueras llevará el nombre de la maestra Elsa «Chita» Ghigliano de López

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«Cifras que duelen»: una de cada cinco viviendas en Durazno está vacía, denuncia Magela Rinaldi

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Academias para sacar la libreta y reglas para los patines eléctricos: lo que estudia la Intendencia