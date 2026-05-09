El FA y Daniel Ortega: a la espera de una fuerte seÃ±al de repudio al pedÃ³filo ex revolucionario Por: El caso Nicaragua, polÃtica y decencia EL CLIMA EN DURAZNO Parcialmente nublado 7°C Parcialmente nublado Ver pronóstico completo Ver más → Lo más leído de la semana Ranking según lecturas reales de los últimos 7 días #1 Selección de Uruguay de Sudáfrica 2010 jugará el 17 de mayo en el Landoni contra estrellas de Paraguay #2 Resumen policial: condena a un adolescente y tres detenidos por distintos delitos #3 Una calle del barrio Las Higueras llevará el nombre de la maestra Elsa «Chita» Ghigliano de López #4 «Cifras que duelen»: una de cada cinco viviendas en Durazno está vacía, denuncia Magela Rinaldi #5 «Cortocircuito» llega este sábado al Teatro Español de Durazno con Yayo, Pedro Alfonso y Viviana Saccone