La exuberancia irracional y la bÃºsqueda del sentido comÃºn Por: Columna de Grupo JUEVES EL CLIMA EN DURAZNO Parcialmente nublado 7°C Parcialmente nublado Ver pronóstico completo Ver más → Lo más leído de la semana Ranking según lecturas reales de los últimos 7 días #1 Selección de Uruguay de Sudáfrica 2010 jugará el 17 de mayo en el Landoni contra estrellas de Paraguay #2 Resumen policial: condena a un adolescente y tres detenidos por distintos delitos #3 Una calle del barrio Las Higueras llevará el nombre de la maestra Elsa «Chita» Ghigliano de López #4 «Cifras que duelen»: una de cada cinco viviendas en Durazno está vacía, denuncia Magela Rinaldi #5 Presupuesto quinquenal de Durazno pasó a la Asamblea General y entraría en vigencia a fin de junio